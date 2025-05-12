S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄暴瘦判若兩人

S媽(前排中)在兒孫陪伴下度過母親節，但具俊曄(後排右一)瘦到判若兩人。(取材自臉書)

因為思念病逝的大S ，S媽連日來愁眉不展，甚至一度傳出病倒。小S 為了照顧媽媽，從帝寶搬到國家藝術館，和S媽同住，母女倆攜手熬過喪親之痛。母親節 S媽曬出全家福照片，在大S百日之際終於重拾笑容。不過照片中的具俊曄瘦到判若兩人，讓不少網友相當擔心。

S媽寫下：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因為思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說：我好想再聽一次珊珊祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念著熙媛，還給我那麼多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。」

而小S因為年初痛失姊姊大S宣布停工，向「小姐不熙娣」請假半年，這段期間由吳姍儒(Sandy)代班主持，預計8月回歸，但據「鏡週刊」報導，失去大S的打擊實在太大，小S的復原情況不如預期，8月恐怕無法如期復工，甚至最快也要等到1年後才有可能復工。即使回歸，她也已經很難在螢幕上繼續嘻笑怒罵。