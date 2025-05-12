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豬哥亮去世8年「復活」了 被問報明牌妙答笑翻全場

記者林士傑／綜合報導
透過AI科技，豬哥亮重現在大銀幕上。(圖／高雄流行音樂中心提供)
透過AI科技，豬哥亮重現在大銀幕上。(圖／高雄流行音樂中心提供)

豬哥亮回來了，上周末連兩天現身2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，在AI技術之下跟本人毫無差別，一如以往幽默放話「要看我主持卡等咧」，超大驚喜讓即將到來的逝世八周年紀念更具意義。

豬哥亮藉由科技穿越時空「復活」，替明年上映的「高雄有顆藍寶石」紀錄片造勢，舉手投足栩栩如生，讓主持人澎恰恰、陳亞蘭、嘉賓王彩樺悲從中來。豬哥亮問「亞蘭、彩樺，我不在你們睡得好嗎」？陳亞蘭話鋒一轉：「豬大哥，我睡覺時都想到你，報一下大樂透數字嘛。」豬哥亮妙回：「你如果要簽明牌，可能會跟我一樣出國深造了！」逗樂全場。

當年秀場有「南豬、北張、中邢峰」之分，豬哥亮作為南霸天，提拔不少後輩，王彩樺表示看到大銀幕中的豬哥亮，依舊擁有燦爛笑容，「這麼有喜感的天王，一直都在我們心中」，謝謝豬哥亮給她很多機會。

第二場演唱會由向蕙玲、林俊逸、鄭進一、蕭煌奇、蘇明淵等各自獻唱，還有限定合作舞台，蔡小虎、龍千玉這對老友，是粉絲心中的最佳CP，再度合體引發尖叫，龍千玉甜說：「只要小虎哥在，我唱情歌特別有感覺。」蔡小虎幽默回應：「觀眾都說我們是老夫老妻了。」另外，歌仔戲國寶楊麗花力挺愛徒，透露「看到後輩這麼會唱、會演，我都想上台了」，令人期待萬分。

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