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李康生「腹喜」當老太婆 苦學四川方言

記者廖福生／綜合報導
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李康生在電影「腹喜」中，必須操著一口四川樂山方言。(取材自臉書)
李康生在電影「腹喜」中，必須操著一口四川樂山方言。(取材自臉書)

2021年曾帶著電影「椒麻堂會」於台北電影節放映的大陸導演邱炯炯，時隔四年開拍新片「腹喜」，集結李康生、李鴻其、王大陸、陳庭妮、周曉涵、樊光耀等台灣演員，以家鄉四川美食為背景，帶來橫亙4000年的怪誕史詩。據了解，李康生在片中不僅操著一口四川樂山方言，更為戲化身「老太婆」。

李康生為詮釋「腹喜」中的奇特角色，花了兩個月時間苦練四川樂山方言，還請了四個四川話老師教學，一個月視訊、一個月實體教學。他笑說四個老師的口音大不相同，讓他最後融會貫通成自己的專屬版本。近日導演邱炯炯更親自來台替李康生錄音，一錄就是五小時，讓李康生直說吃不消。

「腹喜」故事分成四段，架構橫跨千年歷史，李康生在片中演出前兩段故事，並以「老婆婆」的型態現身，造型將會是前所未有樣貌。據悉，導演邱炯炯會找上李康生演出這樣的角色，完全是因為他與生俱來的神祕感，舉手投足都是韻味。

此外，「腹喜」也入圍本屆坎城影展電影市場「Fantastic 7」單元，該單元由坎城影展邀請來自全球的七大頂尖影展，各自推選一部奇幻類型電影，這些處於後期製作或剛殺青的未完成之作，將亮相坎城影展的舞台。

坎城影展 王大陸

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