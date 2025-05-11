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五月天唱進亞洲最貴體育館 吸引18萬人朝聖

記者林士傑／綜合報導
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五月天首次站上香港啟德主場館，難掩興奮心情。(圖／相信音樂提供)
五月天首次站上香港啟德主場館，難掩興奮心情。(圖／相信音樂提供)

出道超過25年的五月天，不斷重寫生涯里程碑，日前成為站上香港啟德主場館的台灣第一人、也是首組亞洲樂團，四場「回到那一天」巡演吸引18萬人朝聖，為此他們走下舞台貼近看台區歌迷，更安排讓整個場館都能看見「五月天」。

啟德主場館造價約319億港幣(約41億美元)，是亞洲最貴的體育場館，面對史無前例的第一次，五月天阿信興奮脫口：「來到新的地方，好像開始一段新的戀情。」若搭乘時光機回到去年的中環海濱活動空間，他們先因暴雨取消首場安可，隔天設備受損延期，如今不再受限於環境條件，瑪莎在後台開心對冠佑說「這就是舒爽」。

阿信也想起過往點滴，感性稱若沒任賢齊拉拔，恐也沒有今日成就，他朝藏身觀眾席的任賢齊喊話：「先說好，之後你到啟德，五月天要來伴奏一段、唱一整段。」更獻唱一段「對面的女孩看過來」表達謝意。

五月天2006年起跟香港歌迷立下「五月之約」，至今因場地、疫情取消三次，這次從環場LED、天花板還有第二舞台的地面投影，都有搭配每首歌曲的絢爛燈光、視訊設計，阿信卻語出驚人說有小小遺憾，原來為了「五月之約」，團員10多年沒跟家人過母親節，所以點唱「洗衣機」送給全天下的母親，氣氛感人。

阿信在第三次安可演唱「你不是真正的快樂」時，提到未來若不再有那麼多人喜歡他們，然而無論演出場地大小，只要記得約定：「還有一個人願意聽，五月之約就還在。」

五月天 任賢齊 香港

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