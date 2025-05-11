演藝圈「股王」姚淳耀回憶窮日子 自爆為省錢種豆芽菜吃

姚淳耀曾為了省錢，自己栽種豆芽菜吃。(記者沈昱嘉／攝影)

金鐘影帝姚淳耀是演藝圈有名的股王之一，手握10張台積電 股票，而近期川普 的關稅 政策掀起全球經濟動盪，台灣股市也慘綠一片，姚淳耀笑說自己雖然慘賠，但仍緊抱持股，一張都沒賣，「就先放著吧！最近平常也都沒在看了」。

姚淳耀日前曾提過在生活較為拮据的時期，曾為了省錢，自己栽種豆芽菜吃。隨著戲約漸增，他笑說自己現在已沒在吃豆芽菜，反而改吃豆子：「因為豆子就是植物蛋白，又比肉還便宜，現在真的要多吃蛋白質」。

近期姚淳耀演出電影「搜查瑠公圳」，飾演警備總司令，片中朱軒洋與張世有相愛相殺的父子情，姚淳耀笑說自己沒有想過有小孩是什麼感覺：「現在沒有打算有小孩，現在就是以工作為主，小孩目前還不是人生計畫。」

「搜查瑠公圳」故事聚焦在1960年代，姚淳耀為了準備角色，特別學了安徽話，他笑說片中的口音有很多可能性，事前和導演調整了不少次，拍攝前也看了很多相關的歷史文化的背景描述，但最困難的部分是要刑求張世的部分：「張世大哥的表演很新潮，他會有很多種表演方式，還會自己親自給我一些指導，非常有趣」。

姚淳耀近年多次在電影中飾演反派，但他坦言，這次詮釋的反派角色較不同：「有很多內心的東西，比較像是外在的壓力，這樣的人如何在當時的大環境下生存」。而片中他一出場的神韻與台詞總令人會心一笑，姚淳耀笑說：「我看完劇本後覺得角色有點荒謬感，不知道哪來的那種好笑的感覺，沒想到最後演出來看完我自己也覺得滿好笑的」。