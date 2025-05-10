柯震東追憶大S：妳教會我要抬頭挺胸往前走

柯震東分享了大S過去對他說過的暖心話語。(取材自Instagram)

大S （徐熙媛 ）離世百日，正好與明（11）日母親節 同天，S媽傳出因思念愛女而病倒。對此，小S（徐熙娣）在9日寫下長文悼念姊姊，更回憶跟姊姊相處的點滴外，發起「大S影響我最深的1件事」串連，掀起演藝圈無數響應，柯震東也在昨晚深夜發出全黑貼文，疑似同樣緬懷大S，而今他也補上內容，提及大S過往曾在他經常拿污點自嘲時，溫暖地分享人生困境，讓他有種被悲傷被療癒的感覺。

柯震東提到，自己與大S在某個不特別的日子，和彼此打了招呼，而或許因為怕尷尬或者來自他自身的習慣，柯震東一如既往的開著自己人生的玩笑或是各種地獄梗與自嘲來與彼此拉近距，沒想到一段時間後，大S突然溫暖的主動找他說話：「不要覺得自己人生有多悲傷！也不要後悔自己人生已經做過的選擇。」接著大肆的向柯震東分享自己人生碰到的問題。

這突如其來的話語也讓柯震東心頭一震直說：「我必須直說我們很常碰面，但好像沒有熟識到可以大聽到妳的人生的程度。」如今，回想起過去互動，柯震東感嘆：「這或許這就是妳的溫柔，你看出了我習慣性拿自己自嘲與開自己玩笑的性格，妳看出我其實心裡很累。妳看出我的悲傷已經不是悲傷，妳選擇善良的分享與自嘲自己人生的種種問題與困難，給我這個⋯我以為我們只是點頭之交的朋友！」

也因為這樣的對話，讓柯震東有了不同的人生醒悟：「那一晚、那幾晚，妳教會我要抬頭挺胸的往前走！那些雜事與後悔算什麼？未來還長著呢！」最後，柯震東也語重心長的直說：姐！妳永遠永遠會存在在每個世代！至少我絕對不可能忘記，那可能對妳微不足道但卻認真改變我的那一晚。」