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大S百日逢母親節 小S悲痛思念：我該振作了

記者李姿瑩／綜合報導
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小S po出緊握姐姐大S手的照片。（取材自臉書）
小S po出緊握姐姐大S手的照片。（取材自臉書）

大S於2月2日病逝，母親節11日這天將滿百日，「S媽」黃春梅傳因悲傷過度心痛如絞，無法呼吸而送醫，小S號召群星替S媽打氣，包括蔡康永、范瑋琪等人發文追憶大S，金曲歌王吳青峰也發聲，更不忘替小S獻上鼓勵：「愛妳，掛念妳喔。」也發文強忍悲痛回憶大S，也向自己喊話「接下來我得真的振作起來了」。

小S發文分享：「我姊姊從小就是我的後盾，只要我遇到不敢做的事，她就會說：徐熙娣，妳很俗辣耶！那就是她鼓勵我的方式！」她人生的大小事，一定都是第一個跟大S說，需要大S給意見，也需要她的鼓勵。

蔡康永深深思念大S。（取材自臉書）
蔡康永深深思念大S。（取材自臉書）

大S陪伴小S度過人生中的所有難關，小S說還有很多很多問題想聽她的意見，「我也很想擁抱總是一副堅強萬分，內心其實很脆弱的她」。只是如今願望再難成真，她已經不能再依賴大S。悲痛萬分的小S只能告訴自己，也告訴姊姊自己要振作起來了，也希望S媽也能重新振作起來。

大S好友蔡康永在臉書曬出兩人過往的合照，感性分享大S影響他最深的並非某段具體建議，而是自己從對方語氣中得到的堅定及果決，「我很想念這種被鼓勵的感覺。」

吳青峰轉發蔡康永的貼文，他發文：「一直想寫些什麼，但始終很難，很難。康永哥的文字好像把心聲都說出來了。」透露有一股強大的力量，每天都會想起大S，「思念的時候會旋即感受到一種溫度，回想起那個像是無邊無際的擁抱不顧一切卻又無比溫柔，好像會把一切疑慮消融的愛。」

好友范瑋琪在社群發文提到和大S的最後通話，透露大S臨終細節，原本是緬懷，但因把大S乳名打成「姍姍」，而非小S曾寫過的「珊珊」，讓范瑋琪又再度被網友罵翻。

黑人陳建州想起大S過去的善行，更道出一段感人往事：「記得我們高中時期每次的行程，都是我騎著摩托車，載著她去買飯菜、便當和保暖衣物，然後送給那些獨居的老人們。特別是我們經常探望的『瞎爺爺』，他雙眼失明、行動不便，那個時候幾乎每隔幾天我和大S都會去看他」。

范瑋琪（左）緬懷大S卻又被網友罵。（取材自Instagram）
范瑋琪（左）緬懷大S卻又被網友罵。（取材自Instagram）

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