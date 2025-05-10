我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥提告谷歌 不滿美國版地圖將「墨西哥灣」標示「美國灣」

小米SU7重大車禍逾月 雷軍：創辦以來最艱難時間

「角頭」宇宙最終章 挖掘台灣黑幫「喝茶會友」文化

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「角頭－鬥陣欸」將挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」。(圖／曼尼娛樂提供)
「角頭－鬥陣欸」將挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」。(圖／曼尼娛樂提供)

「角頭」系列全新電影「角頭－鬥陣欸」將於暑假登場，將挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」特殊文化攻進國際，故事內容不僅直接連結「角頭—大橋頭」，更是「角頭」宇宙最重要的一役，將是長達10年布局的「角頭3」最後一塊拼圖。

「角頭－鬥陣欸」日前發布國際版海報，留著懸念沒有任何人影，只有在四個角落不同刺青的手，代表著四個不同的角頭陣營，詭局氣氛撲面而來。桌上散落著鈔票、手槍、香菸、關老爺的佛牌以及賭場常見的天九牌，還有正中央茶壺、茶葉以及茶杯，象徵台灣黑幫獨特「喝茶文化」。

而全新電影劇照中「北館」貴董（高捷飾）帶著二把手阿仁（王識賢飾）與「東門幫」喜爺（喜翔飾）與Ben（Ben白吉勝飾）在「北館」的茶桌上進行談判，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算，其中喜爺的笑容更是為整場戲加重濃濃的火藥味，為最後的南北大戰，掀起了序幕。

監製張威縯透露，「角頭－鬥陣欸」國際版海報以「喝茶會友」呈現，挖掘台灣黑幫世界少為人知的一面。以前的台灣商業往來，各地仕紳宴請客人時常以泡茶為重，先以茶為交涉起點，用好茶代表誠意與地位，端出什麼壺、什麼茶葉，決定對方是貴賓還是局外人，「今天願意把好茶拿出來，代表我已經把你當成非常重要的貴客，隨便一般的大壺倒茶給你，就是當你是一般人而已。」

電影「角頭－鬥陣欸」故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶。喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

上一則

亞歷鮑德溫誤殺攝影師 自曝審判前心境

下一則

柯震東追憶大S：妳教會我要抬頭挺胸往前走

延伸閱讀

社媒合照洩底 新墨州前法官涉藏「黑幫無證客」被捕

社媒合照洩底 新墨州前法官涉藏「黑幫無證客」被捕
社群網站生活照成證據 前法官遭控窩藏黑幫無證客被捕

社群網站生活照成證據 前法官遭控窩藏黑幫無證客被捕
阿拉瓜火車幫27名成員 首次面臨反黑幫犯罪指控

阿拉瓜火車幫27名成員 首次面臨反黑幫犯罪指控
最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕