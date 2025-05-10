「角頭」宇宙最終章 挖掘台灣黑幫「喝茶會友」文化

「角頭－鬥陣欸」將挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」。(圖／曼尼娛樂提供)

「角頭」系列全新電影「角頭－鬥陣欸」將於暑假登場，將挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」特殊文化攻進國際，故事內容不僅直接連結「角頭—大橋頭」，更是「角頭」宇宙最重要的一役，將是長達10年布局的「角頭3」最後一塊拼圖。

「角頭－鬥陣欸」日前發布國際版海報，留著懸念沒有任何人影，只有在四個角落不同刺青的手，代表著四個不同的角頭陣營，詭局氣氛撲面而來。桌上散落著鈔票、手槍、香菸、關老爺的佛牌以及賭場常見的天九牌，還有正中央茶壺、茶葉以及茶杯，象徵台灣黑幫獨特「喝茶文化」。

而全新電影劇照中「北館」貴董（高捷飾）帶著二把手阿仁（王識賢飾）與「東門幫」喜爺（喜翔飾）與Ben（Ben白吉勝飾）在「北館」的茶桌上進行談判，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算，其中喜爺的笑容更是為整場戲加重濃濃的火藥味，為最後的南北大戰，掀起了序幕。

監製張威縯透露，「角頭－鬥陣欸」國際版海報以「喝茶會友」呈現，挖掘台灣黑幫世界少為人知的一面。以前的台灣商業往來，各地仕紳宴請客人時常以泡茶為重，先以茶為交涉起點，用好茶代表誠意與地位，端出什麼壺、什麼茶葉，決定對方是貴賓還是局外人，「今天願意把好茶拿出來，代表我已經把你當成非常重要的貴客，隨便一般的大壺倒茶給你，就是當你是一般人而已。」

電影「角頭－鬥陣欸」故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶。喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。