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滿滿思念…鄧麗君逝世30周年 親哥曝最喜歡這首歌

記者林士傑／即時報導
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鄧麗君長眠於金寶山筠園。（記者林士傑／攝影）
鄧麗君長眠於金寶山筠園。（記者林士傑／攝影）

已故巨星鄧麗君影響無數後輩，8日是逝世30周年紀念日，她的三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富及其家屬齊聚金寶山筠園，還有歌迷相伴一起緬懷。鄧麗君的遺作「ラブソングは夜霧がお好き（情歌最愛夜霧時）」將在下月問世，鄧長富同樣也很興奮，「去年11月收到消息，由於創作老師皆已離世，所以努力地取得家人授權」。

談及鄧麗君，鄧長富思念之外也露出驕傲神情，當年自己赴美求學，鄧麗君無微不至的替他打點許多事物，舉凡找房子、買車、考駕照都陪在身旁，更不忘提醒要休息調時差，他笑說：「她明明比我小，卻很照顧我。」她的體貼也不只限於親人，對待星友同樣如此。

此外，鄧長富還透露金曲「我只在乎你」的幕後故事，表示鄧麗君把每首作品都視為小孩，唯獨對「我只在乎你」特別有感情，因為替她在日本爭取到滿滿榮譽。至於今年會有紀念音樂會嗎？他說新加坡、清邁等各地將會陸續舉辦，基金會也有和灣聲樂團合作計畫，預計年底在台舉行。

鄧長富表示會延續妹妹生前的大愛精神，繼續透過音樂做公益、做慈善，8日特別邀請理念相同的親愛愛樂到場演出，讓氣氛增添了更多感動。

鄧麗君長眠於金寶山筠園。（記者林士傑／攝影）
鄧麗君長眠於金寶山筠園。（記者林士傑／攝影）
鄧麗君將推出傳奇遺作「ラブソングは夜霧がお好き（情歌最愛夜霧時）」。（圖／鄧麗君...
鄧麗君將推出傳奇遺作「ラブソングは夜霧がお好き（情歌最愛夜霧時）」。（圖／鄧麗君文教基金會提供）

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