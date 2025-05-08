開心5歲女兒有音樂天分 蔡詩芸想拚第二胎

蔡詩芸（左）、黃韻玲出席2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」記者會。（記者王聰賢／攝影）

歌手蔡詩芸與老公王陽明將迎來結婚10周年，她出席2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」記者會，透露有拚第2胎的計畫，但因為工作忙碌，同時兼顧家庭與事業讓她很是頭疼，甚至開玩笑說：「有人可以來幫我生一下嗎？」

夫婦育有5歲女兒Katiya，蔡詩芸說女兒遺傳到她的音樂天分，已經開始學鋼琴，且每次搭車第一件事就是點歌，像是「APT.」已經聽數百次了，「女兒會點我的『粉紅太陽花』，這首偏可愛風，她比較粉嫩派，嘻哈就沒什麼興趣」。

她近來忙於工作，同時籌備新歌，累到鼻竇炎發作，未來新作品有機會找老公王陽明合唱嗎？她作勢瞪大眼很是驚訝，笑說：「蛤！找老公一起唱不如找他一起上台表演，或是我跟他一起演戲比較快！」

她參與的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」於8月30、31日在台灣北流園區登場，將跟日本 饒唱雙刀流歌手OZworld共演，她興奮表示：「只能說非常精采，敬請期待。」陣容包含deca joins、江晟榮、馬來西亞樂團babychair、紙鳶Seizer、落日飛車、泰國 天團POTATO以及英語金曲復興運動、國語作業簿準備的超級DJ秀。