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白冰冰最怕母親節 要求子弟兵千萬別做這些事

記者葉君遠／綜合報導
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白冰冰在馬來西亞享受榴槤自由。（圖／長興影視提供）
白冰冰在馬來西亞享受榴槤自由。（圖／長興影視提供）

白冰冰最害怕的節日即將到來，多年來，她帶過無數子弟兵，如今她說：「子弟兵會想買花、買蛋糕陪我吃飯，但他們都有母親，我就叫他們不用來了。」白冰冰以平常心過母親節，「他們還是會給我卡片和花，但我跟他們說真把我當媽，就努力做好自己的事業，母親節不用特別準備，我不過節，這對我來說就是個平常日。」

白冰冰日前赴新加坡表演，100多名台灣粉絲特別組團飛過去應援，讓她很感動，她在台上不但唱了自己的經典歌曲，也難得與蔡小虎合體唱「小姐請你給我愛」，兩人互動默契佳，被稱為「最年長的CP」。面對即將到來的母親節，白冰冰不打算慶祝，她坦言：「我最怕母親節了，以平常日度過。」

白冰冰與台灣歌手李翊君、龍千玉、張秀卿、蔡小虎、黃仲崑、江志豐、沈文程一起在可以容納上萬人的新加坡室內體育參加「佳樂之夜金曲演唱會2」的演出，白冰冰說：「能跟這麼多位大牌歌手一起演出，真的很難得，每一號人物都是可以獨立辦演唱會的，好像重返歌廳秀時期。」白冰冰在演唱會唱了「阿娜答」、「唱抹煞」、「舞池」的經典組曲，用手語表演「體會」，並唱了民視八點檔「好運來」的主題曲「飲酒講酒話」。

白冰冰此行除了演唱會外，最特別的是帶了100多名的鐵粉同行，同遊星馬和印尼的民丹島，白冰冰也並在自己的Youtube節目「誠懇逗陣」分享此趟旅程，只見她一上遊覽車，就有粉絲大喊我愛「超級冰冰Show」，在演唱會上更熱情大喊「冰冰我愛妳」，讓白冰冰聽了很感動。

不過，讓白冰冰更開心的是在民丹島竟然遇到節目在印尼的粉絲，問她們最喜歡聽誰唱歌？對方不假思索就說：「蔡佳麟。」可見真的有在看節目，是忠實觀眾，白冰冰也對節目的其他歌手喊話，「要努力點，才能被記住。」

白冰冰此行也大飽口福，尤其是榴槤吃到飽，她說：「我這次吃到黑翅和貓山王兩個品種的榴槤，在台灣是一家人吃一顆榴槤，在這裡我就拚命吃，結果一個人就吃掉一顆半。吃完被提醒會火氣大，又狂喝椰子水，結果喝到肚子超脹。」沒節制的結果，讓白冰冰回到台灣就「燒聲」，她笑說：「吃太補了，太燥熱了。」

母親節 新加坡 印尼

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