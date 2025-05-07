林俊傑爆買春 網友控：當「小王」介入他人感情

林俊傑被網友指控是「小王」。（取材自微博）

金曲歌王林俊傑（JJ）即將於6月在台北大巨蛋舉辦世界巡演最終場，標誌其出道20周年的音樂里程碑，卻在演出前夕遭遇爭議風波。有網友於社群平台Threads 爆料，指控林俊傑透過特定人士買春，並聲稱其前女友就是其中一人，甚至揚言手上握有不雅影片，引發社群熱議，相關貼文按讚與轉發數突破萬次。

綜合媒體報導，該網友爆料，「我的好朋友跟我講了一件不得了的事，原來林俊傑會找特定人士去買春，在我與我前女友在一起時我就被帶（戴）了一個大大的綠帽，原來我的女友也是其中之一的名單，我真的不知道你空姐當的好好的為什麼會想選擇做這件事，朋友拿給我你的影片，我才知道妳這賤人竟然背著我做這些事。」

噓！星聞報導，該名爆料者除點名標註林俊傑帳號，更在留言中發布「不自殺聲明」，公開表示願接受媒體採訪並提供影片佐證。

然而，有眼尖網友發現其帳號大頭照為盜用中國網紅照片，質疑其身分真實性。隨後爆料者更換頭像，並再度發文指控林俊傑為「小王」，表示使用小帳是為避開家人注意，仍未提出實質證據，導致輿論兩極。

對此，林俊傑所屬經紀公司深夜發出聲明回應，強調：「網絡自媒體時代發文便利，我們無從探討個別發文者的動機，只能持續且專注在提供歌迷更好的作品和演出。」同時呼籲，如有任何違法事證應立即向相關單位舉報，否則希望媒體與大眾勿信謠、勿傳謠，共同維護網路環境的清朗與文明。