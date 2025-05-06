蔡依林暌違6年揭新歌 化身美杜莎大談欲望

蔡依林頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」拍攝視覺美照。(圖／凌時差提供)

等了六年，天后Jolin蔡依林 的第15張全新專輯「Pleasure」即將發表，同名單曲「Pleasure」也將於本月28日搶先推出。透過文學戲劇常探討的「七宗罪」去挖掘「欲望」面貌，Jolin想強調「欲望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能。近日釋出的首波視覺，她頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」，喊話「不為誰的凝視而定義」，正式為新專輯揭開序幕。

2022年，Jolin因無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」的深度好奇，認為不僅是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是什麼？於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成新作。

談到「Pleasure」，Jolin表示，不單指性的滿足，也是一般人必然會經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色欲」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種欲望時而生出的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

新專輯「Pleasure」共計11首歌曲，Jolin這回也擔綱專輯製作人，參與大部分詞曲創作，Jolin說：「之前等合適的歌詞卡關了兩、三年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」