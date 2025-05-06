我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

蔡依林暌違6年揭新歌 化身美杜莎大談欲望

記者許晉榮／綜合報導
蔡依林頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」拍攝視覺美照。(圖／凌時差提供)
蔡依林頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」拍攝視覺美照。(圖／凌時差提供)

等了六年，天后Jolin蔡依林的第15張全新專輯「Pleasure」即將發表，同名單曲「Pleasure」也將於本月28日搶先推出。透過文學戲劇常探討的「七宗罪」去挖掘「欲望」面貌，Jolin想強調「欲望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能。近日釋出的首波視覺，她頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」，喊話「不為誰的凝視而定義」，正式為新專輯揭開序幕。

2022年，Jolin因無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」的深度好奇，認為不僅是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是什麼？於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成新作。

談到「Pleasure」，Jolin表示，不單指性的滿足，也是一般人必然會經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色欲」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種欲望時而生出的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

新專輯「Pleasure」共計11首歌曲，Jolin這回也擔綱專輯製作人，參與大部分詞曲創作，Jolin說：「之前等合適的歌詞卡關了兩、三年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」

蔡依林

上一則

韓庚即將升格二寶爸 超音波照片秀「一家四口」合照

下一則

挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻

延伸閱讀

住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養

住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養
蔡依林兌現承諾 頭頂「美杜莎慾望桂冠」宣告新歌發表

蔡依林兌現承諾 頭頂「美杜莎慾望桂冠」宣告新歌發表
蘇慧倫新歌觸動人心 坦言還不習慣生離死別

蘇慧倫新歌觸動人心 坦言還不習慣生離死別
蔡健雅愛情狀態不藏了 密會蔡依林內幕曝光

蔡健雅愛情狀態不藏了 密會蔡依林內幕曝光

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案