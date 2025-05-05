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蔡依林兌現承諾 頭頂「美杜莎慾望桂冠」宣告新歌發表

記者許晉榮/即時報導
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蔡依林新專輯「Pleasure」共有11首歌曲。(圖／凌時差提供)
蔡依林新專輯「Pleasure」共有11首歌曲。(圖／凌時差提供)

等了6年之久，天后Jolin蔡依林說好的第15張全新專輯「Pleasure」即將發表，同名單曲「Pleasure」也將在5月28日搶先推出。透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「慾望」面貌，Jolin想強調「慾望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能，首波概念視覺她頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」，喊話「不為誰的凝視而定義」，為新專輯揭開序幕。

2022年，Jolin因無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」的深度好奇，認為不單只是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是什麼？於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成這張創作專輯。

談到「Pleasure」，Jolin表示，不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種慾望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

首波釋出的概念視覺，Jolin頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」搭配直擊人心的靈魂凝視，她形容「蛇」的形象代表慾望、誘惑與好奇心，透過雙眼堅定的凝視，蠢蠢「慾」動的蛇頭，彷彿要吞噬Jolin的靈魂之窗，整張視覺呼應著蛇象徵著危險卻又讓人忍不住想靠近的意象，就像面對各種不同的「慾望」一樣。

全新專輯「Pleasure」共有11首歌曲，探討各種「慾望」面貌，Jolin這回也擔綱專輯製作人，參與大部分的詞曲創作，Jolin說：「之前等合適的歌詞卡關了兩3年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」她笑稱歌詞創作猶如自我療癒，專輯製作過程也因為求好心切的個性，其中一首歌的編曲就改了34個版本，坦言自己是屬於不斷自我推翻又重建的製作人，最後她也分享心情「整個製作過程就是我的Pleasure旅程，愉悅不等於極致的快樂，會先感受到痛苦，獲得滿足之後又感受到自負，又再回到內心的自我懷疑，不斷輪迴。」

蔡依林

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