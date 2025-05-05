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觀影說劇╱金馬影后鍾雪瑩 自提包包拒排場

記者陳穎／綜合報導
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「金馬影后」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊想帶給大家感動。（圖／華映娛樂提供）
「金馬影后」鍾雪瑩(左起)、導演黃修平、聽障演員吳祉昊想帶給大家感動。（圖／華映娛樂提供）

30歲香港女星鍾雪瑩去年演活「看我今天怎麼說」的聽障女孩一舉拿下金馬獎影后。她和導演黃修平、聽障演員吳祉昊接受本報系聯合報專訪，需要助聽器的吳祉昊大讚鍾雪瑩的手語超強，訪談過程中兩人還可以打悄悄話，她笑說：「我要他不要看手機啦！」

鍾雪瑩前年就以「填詞L」首度提名金馬影后，去年二度叩關，就以精湛演技詮釋聽障女孩，拿下金馬影后殊榮。鍾雪瑩坦言：「我把獎座放在電視機旁邊，每天都可以看到，因為我家很小啦。」

她坦言封后後生活如常，自己推行李箱、拿包包，「我不需要排場啊，因為這些我自己做就可以啊！」平易近人就像是鄰家女孩。

鍾雪瑩在「看我今天怎麼說」是聽障女孩「素恩」，母親則要她裝上人工耳蝸、努力學口語，不能比手語，盡可能融入社會。雖然她努力讓自己和「一般人」一樣，卻在遇上比手語為榮、以聾人為傲的游學修後，開始懷疑自己，打破自我認同，找到重新認識自己的機會。

吳祉昊是聽障演員，在片中飾演推廣人工耳蝸的聽障人士，受訪過程中仍需要手語老師協助，但他其實完全可以侃侃而談，他說：「我戴助聽器、讀唇語，當然太吵雜的時候還是需要老師協助。」鍾雪瑩可以和吳祉昊用手語交談，鍾雪瑩坦言過去就有學過，因為家人曾有聽障同學，有手語翻譯時功課就比較能跟上，她覺得如果能學手語可以幫助一些人，開啟學習的念頭，沒想到後來真的演出聽障人士。

導演黃修平表示，拍這部電影要很嚴謹，因為怕有弄錯的地方會讓聽障人士覺得不舒服，「我會開拍的契機是因為潛水時，聽人在水中也要打手語，這讓我覺得很有意義」。導演分享，因這部電影，讓更多人注意到聽障人士的需要，影展時也會安排手語老師，這對我來說都是一種感動。

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