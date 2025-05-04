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王大陸拒背教唆殺人黑鍋 發聲明：惡意捏造、追究責任

記者陳穎／即時報導
王大陸涉逃兵等案件，形象一落千丈。（本報資料照片）
王大陸涉逃兵等案件，形象一落千丈。（本報資料照片）

33歲藝人王大陸2月先是爆發砸錢逃兵，又捲入教唆黑幫毆打司機醜聞，後來交保，3月13日按照政府規定入伍，服一年替代役。他雖然涉入的刑案還在偵辦中，但可以在服役期間請假出庭，3月時乖乖現身台北車站，和其他役男搭火車到成功嶺。

王大陸在軍中被同袍稱為「大人物」，日前已完成一個月軍事訓練，分發至北市社會局服專長役。社會局證實，王大陸已至社工科報到，協助處理公文、庶務等工作，目前表現一切正常。

不過王大陸最近仍然被起訴，原因不是因為花錢買假病歷偽造文書，而是他懷疑閃兵集團首腦拿錢沒辦事，於是透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資；另因網紅女友闕沐軒遭潘姓男子投資詐騙，王大陸又透過四海幫的陳子俊偷查潘男個資。新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王大陸、女友闕沐軒、小開游翔閔、刑大偵三隊代理隊長劉居榮，還有四海幫的陳子俊共6人。

不過，一開始因為王大陸教唆打人，被傳成教唆殺人，他在中國的工作室不忍了，4日針對「王大陸涉嫌教唆殺人」一事回應：「針對近期部分媒體及網絡用戶通過互聯網平台持續對王大陸先生就相關新聞所為斷章取義的搬運報道、惡意捏造，並大量傳播與實際事實不符之誹謗不實言論，本工作室將持續監控該等主體之民事侵權行為及刑事犯罪行為，並透過法律途徑追究其全部民、刑責任。我們已委託北京國樽律師事務所介入處理部分平台及主體的侵權行為；已委託明永聯合法律事務所處理涉及近期案件相關訴訟工作。」

王大陸針對不實傳言要追究責任。（取材自王大陸工作室微博）
王大陸針對不實傳言要追究責任。（取材自王大陸工作室微博）

王大陸

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