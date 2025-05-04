王大陸拒背教唆殺人黑鍋 發聲明：惡意捏造、追究責任

王大陸涉逃兵等案件，形象一落千丈。（本報資料照片）

33歲藝人王大陸 2月先是爆發砸錢逃兵，又捲入教唆黑幫毆打司機醜聞，後來交保，3月13日按照政府規定入伍，服一年替代役。他雖然涉入的刑案還在偵辦中，但可以在服役期間請假出庭，3月時乖乖現身台北車站，和其他役男搭火車到成功嶺。

王大陸在軍中被同袍稱為「大人物」，日前已完成一個月軍事訓練，分發至北市社會局服專長役。社會局證實，王大陸已至社工科報到，協助處理公文、庶務等工作，目前表現一切正常。

不過王大陸最近仍然被起訴，原因不是因為花錢買假病歷偽造文書，而是他懷疑閃兵集團首腦拿錢沒辦事，於是透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資；另因網紅女友闕沐軒遭潘姓男子投資詐騙，王大陸又透過四海幫的陳子俊偷查潘男個資。新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴王大陸、女友闕沐軒、小開游翔閔、刑大偵三隊代理隊長劉居榮，還有四海幫的陳子俊共6人。