張艾嘉捧烏迪內終身成就獎 從影54年全新計畫曝光

張艾嘉捧捧烏迪內終身成就獎座。（烏迪內遠東國際影展提供）

金馬影后張艾嘉 近日獲頒第27屆義大利 烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她感性表示：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院可以去。無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的！」

藉此表彰她在影壇與文化教育領域超過半世紀的卓越貢獻。張艾嘉從影展創辦人兼主席莎賓娜（Sabrina Baracetti）和湯瑪斯（Thomas Bertacche）手中接獲金桑樹終身成就獎時，謙虛表示從影54年這個獎對她而言是一個很大的鼓勵，

這趟烏迪內影展之行，觀眾的熱情尤其令張艾嘉印象深刻，她感動地說：「看見電影在歐洲大銀幕上演，一千多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了！」張艾嘉表示，她很感謝獲得「金桑樹終身成就獎」殊榮，尤其獲獎不是因為年紀大或是在這行做得夠久，而是因為她還在工作。

張艾嘉鼓勵大家繼續為了電影而努力，說道：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。謝謝烏迪內影展一直以來對台灣、對亞洲電影的支持。」下半年張艾嘉最新監製的億萬製作華語奇幻愛情電影「他年她日」也即將在秋天與觀眾見面，由台灣男神許光漢與香港 女星袁澧林領銜主演。

張艾嘉過往的導演作品如「20 30 40」、「念念」、「相愛相親」屢獲國際好評，並於2017年獲頒法國藝術與文學騎士勳章、2018年榮獲亞洲電影大獎終身成就獎、2021年國家文藝獎、2023年馬來西亞金環獎終身成就獎及2024年多倫多國際影展榮譽提及獎。此次再抱回烏迪內金桑樹終身成就獎，為她的創作生涯再添濃墨重彩的一筆。

張艾嘉的成就不僅止於螢光幕前，早在1988年，她即創立「果實文教基金會」，投身藝術教育與青年創作培育逾30年，持續透過創作營與各種跨領域藝術計畫，鼓勵年輕人透過藝術探索自我，訴說自身故事。基金會不僅在台灣紮根，更將影響力擴展至香港、新加坡等地，成為推動亞洲青年創作對話的重要平台。