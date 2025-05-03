台演員程予希談「校園戀愛」 揭當年被告白往事

36歲的程予希為戲穿上高中制服。（圖／星星相藝提供）

台灣女演員程予希近期演出電影「夏日最後的祕密」，36歲的她逆齡穿上高中制服，她笑說一開始非常抗拒，「我知道我心智狀態很難倒退，眼神是很明顯可以看出有歷練的地方，所以我接演後，一直讓自己很清空，長時間和寵物 玩，會回到比較像小孩的感覺」。

程予希透露，其實導演有打算將年輕和長大的角色演員分開，但後來發現有難度，只好由她一路詮釋下去。也因此程予希必須讓狀態維持的像小孩，甚至還看了許多高中生的微紀錄片：「高中生有複雜的點，他們覺得自己是大人，會有很想證明自己的叛逆感。」

片中程予希再次談起校園戀愛，現實生活裡高中是熱音社的她，和社長談戀愛，最後竟和對方媽媽熟絡，兩人還一起去香港 玩：「我們在一起3年，畢業時說好一起去玩，結果他卡兵役無法出國，不想浪費機票，只好和她媽媽去玩，那是我第一次坐飛機出遊，連護照 都是他媽媽幫我辦的。」

至於學生時期是否有和閨密愛上同一個男生的經驗？程予希表示，當時閨密向一位學長告白卻失敗，一年後她與學長愈走愈近，最後學長向她告白，程予希立刻拒絕：「我其實對學長有好感，但我覺得和學長在一起會影響我和閨密的感情，當時她說不介意，幾年後她坦誠其實超在意，所以我覺得還好，朋友是一輩子的呀。」