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郭曉慶談「囍宴」翻拍 李安喊話：自由去闖吧

記者陳穎／綜合報導
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「囍宴」製片郭曉慶家世大有來頭，她是郭台銘的姪女。（圖／UIP提供）
「囍宴」製片郭曉慶家世大有來頭，她是郭台銘的姪女。（圖／UIP提供）

李安1993年經典電影「喜宴」改編成新版「囍宴」，華裔製片郭曉慶接受本報系聯合報連線訪問，分享另位製片詹姆斯和李安吃中菜討論翻拍可行性，「他很擔心李安反應，也怕冒犯他，李安喝著湯錄了一段影片告訴導演安德魯安：『自由去闖吧』」。

「囍宴」上個月在金馬奇幻影展進行亞洲首映，郭曉慶親自赴台出席，她受訪露出甜笑：「因為電影原創來自台灣，首映在這裡意義非凡。」她透露當時接近美國首映，其他演員和導演無法赴台：「大家都很忌妒我。」

李安1993年推出的「喜宴」，使李安成功立足於國際影壇。(取材自IMDb)
李安1993年推出的「喜宴」，使李安成功立足於國際影壇。(取材自IMDb)

新版「囍宴」在故事主軸有很大的轉變，原本最重要的父親反應被淡化，郭曉慶透露導演安德魯安小時候第一次看這部片才8歲，「『喜宴』就是他的出櫃電影」。新版則更聚焦在年輕一代的成長與「成家」。

尹汝貞在「囍宴」飾演深知男主角是同志的奶奶。（取材自YouTube）
尹汝貞在「囍宴」飾演深知男主角是同志的奶奶。（取材自YouTube）

片中邀來兩位亞洲影后陳沖與韓星尹汝貞分別演出女主角母親與男主角祖母，陳沖是設定華裔角色時就想到她，至於尹汝貞，郭曉慶形容她是人未到、氣場先到，甚至不用多講話大家都會自我提升，「她曾開玩笑說不想再拍美國獨立電影，因為年紀大不想搭飛機去美國」。

導演也在空檔和尹汝貞聊天，才發現其實她的大兒子是同志，「她很驕傲當初有幫兒子辦婚禮，而且他兒子原本就很喜歡安德魯安的電影，因此演出支持孫子出櫃的角色，更讓她有認同感。」

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