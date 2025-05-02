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曾害胡瓜超跑被偷 張清芳愧疚「賠不起」

記者葉君遠／綜合報導
胡瓜和張清芳是多年老友。(圖／下面一位提供)
胡瓜和張清芳是多年老友。(圖／下面一位提供)

台灣藝人胡瓜YT頻道「下面一位」最新一集邀請到有著東方不敗稱號的張清芳，兩人是舊識，但卻從未單獨一起上節目，有著多年交情的他們許久未見也馬上互相拌嘴，展現好交情。

兩人到充滿日式風情的北投也換上日式浴衣，體驗製作和菓子，過程中兩人都認真專注，胡瓜非常滿意自己的作品，頻頻向張清芳炫耀，結果對方只在乎自己沒空理會胡瓜，讓胡瓜只能孤單獨自默默欣賞。隨後兩位喝茶時像拍起廣告似的，上演一段情境劇，感受彷彿置身日本的愜意感。

回憶起兩人初次見面是在胡瓜的節目「老實樹」，而張清芳的好歌藝讓她每發唱片必定銷量冠軍，使她有了東方不敗的稱號。胡瓜分享過去報紙舉辦金曲龍虎榜投票比賽，也會舉辦頒獎典禮，擔任主持人的胡瓜看著大家爭奇鬥豔，拚了命的想要得獎，站上眾星雲集的頒獎舞台，非常感慨。

而張清芳因當年參加「大學城」歌唱比賽出道，實力派的她一出第一張唱片隨即暴紅，無奈歌紅人不紅，過了一段時間才上當時最熱門的打歌節目「雙星報喜」，胡瓜分享當年歌手要上節目宣傳非常困難，要付廣告費才能打歌，有些甚至花了幾十萬才播到前奏，讓張清芳自一旁點頭如搗蒜，表示當年就是只唱到一小段副歌，隨即被馬上卡歌，讓先前號召親友團要收看節目的她感到相當不好意思。

胡瓜和張清芳的交情甚遠，和彼此的家庭也非常熟識，胡瓜爆料一件深藏在他心中的小故事。曾經有一台等了將近一年多才收購的超跑愛車，某天在將超跑開到張清芳家打牌，結果整台車被偷弄走，報警也找不回來，短短幾天車子馬上被運送到國外，甚至還在車內找到胡瓜的照片，說出這故事時大家都還以為他在開玩笑，讓胡瓜又氣又無奈，對此張清芳也抱著歉意表示：「這是我一輩子的愧疚！我還不起！」胡瓜也大氣回覆：「牌桌上還就好！」

最後進行殘酷二選一，詢問要在演唱會上跌倒還是破音，張清芳二話不說選擇跌倒，並大方表示自己是跌倒常客，粉絲們應該很習慣了，而胡瓜則是選擇破音，自嘲自己身為綜藝咖，破音比較有效果及笑點，讓張清芳在一旁哈哈大笑，虧好友還算是了解自己。

張清芳 超跑 投票

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