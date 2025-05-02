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「我家的事」闖國際影展 曾敬驊惹哭觀眾

娛樂新聞組／綜合報導
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曾敬驊(右)、藍葦華首度在大銀幕合作演出「我家的事」，聯手呈現虐心父子情。(圖／牽猴子提供)
曾敬驊(右)、藍葦華首度在大銀幕合作演出「我家的事」，聯手呈現虐心父子情。(圖／牽猴子提供)

台灣演員曾敬驊、藍葦華主演電影「我家的事」勇闖國際，近日在義大利烏迪內遠東國際影展放映，導演潘客印參與，他感動表示該片是用大家的才華和愛拍攝出來的，愛很強大、堅固且美好。

中央社報導，台灣新銳導演潘客印首部劇情長片「我家的事」，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，透過4名家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。

片中，曾敬驊飾演剛畢業的青年夏仔，在無意間踏上尋根之旅，影帝藍葦華則飾演他的父親阿冬，一位試圖逆轉人生的烘襪廠工人。戲裡兩人之間的對手戲充滿情感張力。

電影「我家的事」勇闖國際，先是在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，近日則在義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）放映，該片映後獲得國際影評盛讚：「本片是當代家庭電影的出色範例，故事緊湊感人、演出實力堅強、社會觀察敏銳深刻，風格讓人聯想到日本名導是枝裕和作品我的意外爸爸。」

導演潘客印遠赴義大利參與盛會，他透過新聞稿分享：「這部電影是我和主創演員們花了5年時間準備，用我們的才華與愛拍攝出來。我們想要分享的是一份來自我真實人生中的愛，這份愛非常的強大、堅固且美好。」

電影「我家的事」在義大利烏迪內遠東國際影展放映結束後，許多觀眾眼眶含淚、掌聲不停，潘客印表示：「有名老奶奶等到最後走向我分享，雖然她說的義大利文我不了解，但我看到她臉上滿滿的微笑，和微微濕潤的眼眶，一切盡在不言中。」

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