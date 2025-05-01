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「我們與惡的距離2」演員名單 未見孟耿如

記者趙大智／台北報導
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周渝民在戲中因家庭破碎傷心流淚。（圖／CATCHPLAY提供）
周渝民在戲中因家庭破碎傷心流淚。（圖／CATCHPLAY提供）

台劇「我們與惡的距離2」從原本5月上檔延至6月7日起首播。全新預告中並未出現孟耿如片段，她的名字也消失在演員名單中。除了主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎和于子育，可見到第1季中的賈靜雯和温昇豪分別以主播和名嘴身分驚喜現身。

孟耿如被不少人認定包庇老公黃子佼，說他犯錯而非犯罪，因此發起抵制「與惡2」，先前公視和劇組決定「部分刪減」而非全刪，風波隨著上檔日逼近仍在延燒，定檔消息曝光，仍有網友抨擊「你們與惡同行」，但也有網友分開看待，支持好戲。

預告片中探討被害者與加害者家屬處境，飾演精神科醫師的周渝民長嘆：「我們以為我們能接住所有人，但其實我們什麼都接不住！」扮立委的薛仕凌橫目怒訴：「是我不甘願乖乖閉嘴聽話！」於此同時，因為一場意外面臨人生巨變的謝欣穎幾度在生死邊緣徘徊。

6年前的2019年，「我們與惡的距離」不但開啟與觀眾、社會的深度對話，更是少數走出台灣、受到國際關注的台劇，觸及全球超過30個國家的觀眾；而2025年，「我們與惡的距離2」再度突破，成為首部登上 Amazon Prime Video 平台的台劇，將觸及全球超過240個國家或地區的海外觀眾。

温昇豪飾演名嘴上政論節目探討社會問題。（圖／CATCHPLAY提供）
温昇豪飾演名嘴上政論節目探討社會問題。（圖／CATCHPLAY提供）

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