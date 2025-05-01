有甜美天嫂陪伴？ 阮經天否認有女友：就是朋友

阮經天做公益，但還是躲不過被問感情。（記者王聰賢／攝影）

金馬影帝阮經天（小天）曾跟許瑋甯 愛情長跑多年，也與大陸女星宋祖兒交往過，2年前罕見在IG限動認愛，但僅維持5個月就見光死，之後被拍到與混血網紅熱戀，也無疾而終。去年他身邊有女子陪伴，被稱「天嫂」，這次出席全聯零錢捐活動聊及此事，一瞬間目露閃光：「之前不是回應過了嗎？是朋友」，如今再強調「就是朋友」。

阮經天對此很無奈：「不能每次我身邊出現女生就說是女友，那位就是朋友，兩家人認識，但對方不是公眾人物。」不願多談。那這位朋友還在嗎？他答：「沒有什麼在不在的問題，朋友不是一直都在嗎？」

那有女友嗎？小天搖頭：「沒有。」今年生日將滿42歲，對結婚有無想法，他說：「結婚是沒辦法排時程的，順其自然吧，如果真有那麼一天，但如果真的一個人也沒問題。」

據周刊報導，「天嫂」五官清秀、氣質甜美，阮經天就像尋常男友一般，甘願成為專屬司機接送，也帶她融入自己朋友圈，兩人的互動就是情侶般親密，他伸手拍她肩膀，她以勾人眼神回報。對於新戀情，阮經天經紀人當時僅回應兩人是「朋友」關係。

阮經天在台上接受主持人Gigi訪問時，還提到這一路經歷意氣風發、鬱鬱寡歡 ，慢慢變成現在的舒服狀態，他心得就是演藝路這麼長，「要對自己誠實」， 即使很煩躁，也不要被煩躁影響每天的感受，因為知道人生絕不會一帆風順， 專注且放鬆走下去，每件事都有其意義，至於目的在哪「看著辦」。

小天在3年內痛失爺爺、奶奶跟媽媽3位至親，受訪時透露「愈來愈接受家裡剩我一個大人」，現在每天早上起來，面對養的3隻貓就是他的責任。

阮經天本次受邀擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，去年接受雜誌專訪曾聊到：「人生有很多階段，每次都會讓人變得不一樣。」也懂這群孩子內心的孤單與掙扎，如今他用行動支持「每個人都有翻轉的可能」，期盼透過職涯探索與培力支持，守護這一群迷途的少年，幫助他們重建自信，轉動夢想的齒輪。

拍攝公益影片當天，阮經天和多位參與中繼職場計畫的少年近距離互動，一起動手學習手沖咖啡，也自然地聊起彼此的生活與想法，片場笑聲此起彼落，氣氛輕鬆而溫暖，流露出真誠自在的交流氛圍。在記者會現場，阮經天與參與「未來咖啡」的職培少年偉智與 Weber 一同體驗咖啡拉花，互動過程溫馨自然，也展現他對少年們努力與成長的真心肯定。