Makiyo再爆楊丞琳交往過阿Ben 反嗆王心凌、潘瑋柏

Makiyo表示有關楊丞琳的爆料都是真的。（圖／TVBS提供）

Makiyo上薔薔的Podcast直接爆料楊丞琳 當年對Ma媽視若無睹，引發軒然大波，楊丞琳發聲明強硬反擊，指控Makiyo是惡意造謠，好友王心凌 、潘瑋柏和青峰等人更是跳出來力挺，據「ETtoday」報導，Makiyo再度強調說的都是事實，再爆當時楊丞琳交往的男友正是阿Ben(白吉勝)。

對於王心凌等人跳出來力挺，Makiyo沒好氣的說，她和楊丞琳走得近的時候，這些人都不知道出道了沒，根本就不清楚她和楊丞琳當時的真實狀況，至於Ma媽生氣也是事實，直言王心凌等人認識楊丞琳的時間沒有她來得久，「還說他們了解她，也是滿瞎的」。

其實Makiyo以前上「康熙來了」就曾爆料過她和一位多年友人翻臉的經過，她說本來和對方感情很好，常一起吃飯，對方還會到家裡跟她聊心事，後來對方走紅後，她發現對方竟然到處講她壞話，主持人小S(徐熙娣)和蔡康永 都知道她在講誰，一旁的阿Ben則表情微妙，她雖未指名道姓，如今看來她說的正是楊丞琳，Makiyo也直言當年楊丞琳身邊的男友就是阿Ben。

噓！星聞引述「ETtoday星光雲」報導，對此，阿Ben回應表示，若要說甚麼當下就會說，而他以前沒說，現在也不會說，並稱無端端提過去的事很奇怪。而他也祝福朋友們事業順利、身心都健康。