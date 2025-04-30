台積電曾差點不存在？澆熄反對聲 逆轉成台灣奇蹟真相曝光

RCA團隊成員在美國與友人合照。（圖／牽猴子提供）

台灣金獎導演蕭菊貞推出最新紀錄片「造山者－世紀的賭注」，30日公開正式預告，片中美國國家工程學院院士施敏直言：「當時面臨國大代表反對，財政部 反對，就連經濟部也反對。」這場高風險、無法短期獲利的長期賭注，在美援中止、退出聯合國 和全球石油 危機等多重考驗中誕生，由一群年輕工程師為台灣取回發展半導體的種子。

在「造山者－世紀的賭注」五年的製作期間，故事成長的速度遠超乎蕭菊貞導演的預期和想像，她苦笑說，「沒想到片子一邊拍，故事也一邊長大」。幸好導演和兩位有科技背景的製片人陳添順、蔣顯斌，不斷調整拍攝視角，同時也不放棄探尋這段歷史，

在「造山者－世紀的賭注」五年的製作期間，走訪超過80位來自不同背景的受訪者，從年逾90歲的前財經官員、第一代半導體工程師、聯電第一代作業員、科技廠CEO、決策者，再延伸到周邊廠商、大學生、年輕工程師，甚至是被遷移的客家聚落居民等等。

蕭菊貞導演表示，對她而言「造山者」並非指一家企業、一個產業，或特定的一群人。「它更是台灣人同島一命，歷經半世紀的挑戰，所激發出的奮鬥精神，在島內拚搏，也向外爭取機會來守護這個島，這個家。」

導演蕭菊貞分享了一段幕後對話，她訪問工研院前院長史欽泰時，談到在風雨飄搖的七零年代，知識青年裡流傳的一句話「來來來，來台大；去去去，去美國！」，許多出國深造的年輕人會選擇留在海外發展。

導演好奇史欽泰院長為何毅然決定回台參與半導體計畫？沒想到史院長毫不猶豫地回答，「對我來說，出國就是為了回家，回家讓家鄉更好！這不需要理由。」此話至今仍在導演心中迴盪。蕭菊貞導演說：「我希望透過這一部紀錄片，也能讓我盡一份心力，為這努力求生存的島嶼留下珍貴的故事。」電影「造山者－世紀的賭注」將於6月13日在台上映。