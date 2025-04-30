「周五組合」再現？五月天將攻大巨蛋 阿信曝神秘暗號

五月天是首組躍上台北大巨蛋開唱的華語樂團。(圖／相信音樂提供)

五月天 6月27日起將再創巔峰，成為首組躍上台北大巨蛋開唱的華語樂團，好友周杰倫 在社群大力宣傳，阿信趁勢轉發將照片加工成「JAY×MD =?」，語帶玄機表示：「這字母 …是一種暗號嗎？」讓人期待「周五組合」重返大巨蛋。

周杰倫是在大巨蛋開唱的第一人，去年邀來五月天擔任嘉賓，彼此交情甚篤，台下還有首位在大巨蛋開唱的華語女歌手張惠妹同歡，天王、天后、天團世紀同台，引來粉絲尖叫不斷，如今主場換成五月天，歌迷許願盼能重現合體盛況。

五月天在台北大巨蛋舉行八場「回到那一天」巡演，預計吸引32萬人朝聖，保留環場巴士、球型巨幕，五月天跟團隊求新求變，絞盡腦汁拋出連連彩蛋，除了挑戰最速換場演出，也不計成本出招，舞台的LED會創下「回到那一天」巡演最長的紀錄，舞台機關無限加碼，呈現最頂級的演出規格。

他們替大巨蛋精心籌備雙主題場，6月27、29日、7月5、11日是順時光之旅，主題是先前台中、高雄和桃園的內容；5525+1逆時光之行場次為6月28日、7月4、6、12日，新嘗試讓他們很興奮，表示：「組樂團在台上演出那麼多年，能為你們而唱很幸福！」