我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

入行45年首開個唱 張秀卿放閃：老公愛我素顏

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張秀卿不只會唱，模仿、搞笑功力更是一絕。(記者王聰賢／攝影)
張秀卿不只會唱，模仿、搞笑功力更是一絕。(記者王聰賢／攝影)

不只是「車站」的苦情歌后，張秀卿以「辣妹駕到」舞曲釋放魅力，出道邁入45周年之際，選定跟老公王國贊共同生活的台南，獻出個人演唱會初體驗。四處奔波的她皮膚依舊白皙，甜稱小12歲的老公最愛她稚嫩的素顏，天生麗質讓已故的羅霈穎都認輸。

她說唱紅「車站」之後更添自信，且那時眉毛茂密、肌膚吹彈可破，只化口紅就登上工地秀舞台，不怕炙熱天氣影響妝容，「其他人妝全花了，只有我皮膚白皙、臉頰紅紅的」。有次羅霈穎好奇問她用哪款粉底，張秀卿說沒化妝，羅霈穎不信伸手一摸，驚呼真的沒有，對著眾人直讚「她皮膚真好」。

雖擁白嫩皮膚，她說出道初期很苦，因為不紅又沒代表作，反靠模仿功力在歌廳秀、餐廳秀闖出成績，「我比較小牌，都唱第二個，擅長模仿陳小雲、鳳飛飛，第一個登場的要很敢穿的辣妹，像是羅姐（羅霈穎）等，第三個以後都是大咖」。

張秀卿深知並非美女掛，不像火辣前輩聊名牌、投資自己，因為窮怕了，花錢要錙銖必較「只願意投資家人」。她也不想靠男人，對小開追求視若無睹，某位小開發現她跟姊姊開著廉價車子，闊氣說要替她換價值500萬台幣的賓士跑車，她婉拒稱只想靠自己的力量，被虧是因為只喜歡帥哥吧？她笑回「不用說那麼白」。

她這些年嘗試多元發展，還曾入圍金鐘獎，接著8月23日迎來里程碑，將在大台南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，預告有精采絕倫的模仿橋段。

上一則

被傳憂鬱症 沈殿霞愛女突清空社群 經紀人回應了

下一則

孫儷新戲重逢張晨光 大讚：怎麼還那麼帥

延伸閱讀

陳孝萱素顏太憔悴 「神智恍惚」照鏡子嚇到自己

陳孝萱素顏太憔悴 「神智恍惚」照鏡子嚇到自己
謝霆鋒香港開唱 「初戀情人」也來了

謝霆鋒香港開唱 「初戀情人」也來了
謝霆鋒暌違25年個唱 王菲聞定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈

謝霆鋒暌違25年個唱 王菲聞定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈
南加州台美急難救助協會27日義診 教防災、防詐

南加州台美急難救助協會27日義診 教防災、防詐

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
謝霆鋒和兒子感情緊密，兩個兒子的高顏值也曝光。（取材自微博）

謝霆鋒雙帥兒子首曝光 大眼挺鼻全場暴動 網讚神基因

2025-04-26 21:10
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為