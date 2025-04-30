入行45年首開個唱 張秀卿放閃：老公愛我素顏

張秀卿不只會唱，模仿、搞笑功力更是一絕。(記者王聰賢／攝影)

不只是「車站」的苦情歌后，張秀卿以「辣妹駕到」舞曲釋放魅力，出道邁入45周年之際，選定跟老公王國贊共同生活的台南，獻出個人演唱會初體驗。四處奔波的她皮膚依舊白皙，甜稱小12歲的老公最愛她稚嫩的素顏，天生麗質讓已故的羅霈穎都認輸。

她說唱紅「車站」之後更添自信，且那時眉毛茂密、肌膚吹彈可破，只化口紅就登上工地秀舞台，不怕炙熱天氣影響妝容，「其他人妝全花了，只有我皮膚白皙、臉頰紅紅的」。有次羅霈穎好奇問她用哪款粉底，張秀卿說沒化妝，羅霈穎不信伸手一摸，驚呼真的沒有，對著眾人直讚「她皮膚真好」。

雖擁白嫩皮膚，她說出道初期很苦，因為不紅又沒代表作，反靠模仿功力在歌廳秀、餐廳秀闖出成績，「我比較小牌，都唱第二個，擅長模仿陳小雲、鳳飛飛，第一個登場的要很敢穿的辣妹，像是羅姐（羅霈穎）等，第三個以後都是大咖」。

張秀卿深知並非美女掛，不像火辣前輩聊名牌、投資自己，因為窮怕了，花錢要錙銖必較「只願意投資家人」。她也不想靠男人，對小開追求視若無睹，某位小開發現她跟姊姊開著廉價車子，闊氣說要替她換價值500萬台幣的賓士跑車，她婉拒稱只想靠自己的力量，被虧是因為只喜歡帥哥吧？她笑回「不用說那麼白」。

她這些年嘗試多元發展，還曾入圍金鐘獎，接著8月23日迎來里程碑，將在大台南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，預告有精采絕倫的模仿橋段。