陳孝萱素顏太憔悴 「神智恍惚」照鏡子嚇到自己

陳孝萱在「山忌 黃衣小飛俠」素顏憔悴演悲母，一照鏡子嚇到自己。(圖／威視電影提供)

由「紅衣小女孩」億萬票房團隊操刀、金鐘提名導演蔡佳穎執導的「山忌 黃衣小飛俠」，近日再公布兩位實力派演員加盟，以及四款深山迷霧中的角色動態海報。四分衛主唱「阿山」陳如山顛覆過往形象，飾演一位因愛子失蹤而陷入瘋狂的父親；金鐘視后陳孝萱則素顏憔悴出演神智恍惚的悲情母親，兩人為尋找在山中離奇消失的孩子，在片中展現精神崩潰的精湛演技。

以樂團「四分衛」主唱身分廣為人知的陳如山，近年參與多部影視作品，私下給人搖滾暖男形象的他，這回在「山忌 黃衣小飛俠」中為演出深山尋子的瘋狂父親，接受「咕嚕式」的表演特訓。在表演指導蔡嘉茵的引導下，參考「魔戒」角色咕嚕的動物性演繹，刻意削弱自我意識，展現精神崩潰的狀態。陳如山坦言：「第一次讀劇本時，光想到失去兒子就忍不住落淚，心裡也充滿恨意。」他還自爆，為揣摩中邪神情，曾對著家中貓咪練習，結果多次嚇得愛貓彈飛，意外開發出獨具風格的邪氣演技。

久未現身大銀幕的金鐘視后陳孝萱，將現實中的母親心境注入角色，她坦言：「為孩子付出一切的心情，是我真實的投射。」不僅不介意素顏上鏡，甚至配合劇組加強憔悴妝容。她還分享某次拍戲途中，在洗手間鏡中看到自己憔悴的模樣也嚇了一跳：「原來我看起來這麼可怕，難怪大家都說我很可憐。」私下其實超怕看恐怖片的她，這回為「山忌 黃衣小飛俠」首次挑戰靈異題材，卻意外精準拿捏角色驚悚氛圍，甚至被導演冊封為本片的「詭異擔當」。

談及選角原因，導演表示，陳如山平時親切、溫暖、知書達禮的氣質，反而強化這個他從幸福父親墜入瘋狂的戲劇反差；而陳孝萱豐富的表演經驗，也讓她瞬間進入絕望母親的角色狀態。兩人對角色的投入與形象的顛覆，都令他印象深刻。首次和金鐘視后合作飾演夫妻的陳如山，也忍不住佩服地說：「她上一秒還笑笑的，下一秒眼淚就掉下來，真是太厲害了！」