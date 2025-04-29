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曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

記者陳穎／台北報導
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羅志祥(前)是演藝圈出名的孝子，和媽媽感情甚好。(圖／天地合提供)
羅志祥(前)是演藝圈出名的孝子，和媽媽感情甚好。(圖／天地合提供)

「亞洲舞王」羅志祥日前吐露媽媽罹患阿茲海默症，消息震驚不少人。他暌違八多年重返大銀幕，首度公開露面談及母親的病情，他表示，這次拍電影有跟媽媽說，但她隔天就忘記了。

羅志祥出席新片「我的網紅女兒」探班活動，被問及罹患失智症母親的病況，他露出淺淺微笑表示「一切都還好」，也分享失智母親最近染黑髮的趣事：「有一天媽媽跟我說想要染黑髮，很怕媽媽講完馬上又忘記，我趕快聯絡髮型師幫忙她染髮，她隔天真的就忘記了，我就再跟她說一次是妳說要染，真的很好看。」

母親節要怎麼過？羅志祥不改幽默說：「就跟大家一樣啊！難道是倒著？」他覺得媽媽雖然很多事記不得，但變得很可愛，每天都是新的開始。

也接演此電影的孫鵬，則分享上周幫愛妻狄鶯歡慶63歲的浪漫驚喜。孫鵬說，當天就夫妻倆到大鵬灣的海邊牽手散步、玩玩水，因為走得特別累，當晚還相擁而睡、還睡得特別好。被問到若狄鶯跟孫安佐吵架會護誰？孫鵬馬上說當然是老婆，「兒子算什麼，我還要好好睡覺」。

而孫安佐月初已退伍，孫鵬表示不會特別幫兒子介紹工作，但能幫他引介，能否演出男主角，得靠他自己本事。

羅志祥 孫安佐 母親節

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