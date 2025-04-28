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羅志祥首談母親失智症：講完隔天就忘 每天都是新開始

記者陳穎／即時報導
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羅志祥談到會和媽媽一起慶祝母親節。（記者沈昱嘉／攝影）
羅志祥談到會和媽媽一起慶祝母親節。（記者沈昱嘉／攝影）

「亞洲舞王」羅志祥日前發長文吐露媽媽罹患阿茲海默症，消息震驚不少人，他暌違八多年再度重返大銀幕，28日他出席電影「我的網紅女兒」探班活動，首度公開露面談及母親的病情。他這次拍電影也有跟媽媽說，不過媽媽隔天就忘記了。

羅志祥被問及罹患失智症母親的病況，他露出淺淺微笑說道「一切都還好」，也分享失智母親最近染黑髮的趣事。他說：「有一天媽媽跟我說想要染黑髮，很怕媽媽自己講完馬上又忘記，我趕快聯絡髮型師幫忙他染髮，結果他隔天就忘記了，我就在跟她說一次是妳說要染，真的很好看。」

羅志祥暌違8年接拍電影「我的網紅女兒」。（記者沈昱嘉／攝影）
羅志祥暌違8年接拍電影「我的網紅女兒」。（記者沈昱嘉／攝影）

羅志祥被問到母親節要怎麼過？他不改幽默說：「就跟大家一樣啊！難道是倒著？」他也覺得媽媽雖然很多事記不得，但變得很可愛，每天都是新的開始。

電影「我的網紅女兒」由監製黃騰浩、張文旗、導演范揚仲執導，主演群包含王識賢、陳怡佳、羅志祥、張懷秋、林真亦、林道禹、王宣、孫鵬、白吉勝（阿Ben）皆盛裝出席，而羅志祥時隔8年再度演出電影，坦言「不會緊張」，他在本片中飾演一位海外歸國的網紅，認為自己在網路上很有勢力，私底下卻相當膽小，非常具有挑戰性。

羅志祥 母親節 阿茲海默症

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