粉絲應援喊話「唱到100歲」 劉若英：交給五月天
劉若英「飛行日」巡演累積至64場，在內蒙古呼和浩特打破個人紀錄，而上周山東煙台歌迷應援喊話「唱到100歲」，她雖然覺得唱歌很快樂，但要把這件事交給五月天，種種互動賦予出道30周年更多難忘意義。
她首次空降呼和浩特開唱，並以3場刷新紀錄榮登女歌手第一人，她說自己想以音樂療癒每一個人，因為演唱會可以讓人暫時忘掉一些煩惱。她此行提早造訪，在當地看了許多壯麗的美景，吃了很多好吃的羊肉，充滿電力帶來「後來」、「成全」等金曲，並且為了呼和浩特的粉絲獻唱「站在高崗上」，讓全場觀眾情緒無比沸騰。
上周她在煙台開唱，歌迷舉起應援手幅「演員到導演，新人到天后，出道30年，繼續唱到100歲」，她看到笑回：「我對於可以一直唱歌很快樂，對於唱到100歲這種事情就交給五月天就好了。」
她也好奇若是100歲時坐在輪椅上唱歌，大家還會來嗎，台下歌迷大喊會，還有人點了「粉絲」一曲告白：「因為我們都是你最忠實的粉絲，會陪你一路走下去。」讓她很是感動。
劉若英至今辦過9次大型演唱會、合計158場，面對全新里程碑，她感性地說：「唱歌唱了30年，在剛開始唱歌的時候，我總是想著我要好好走這條路，我不怕走錯路、我不怕繞遠路，我只怕沒有路，我希望我能夠提醒我自己，一步一腳印地慢慢走，好好地走這條路。」
上一則
梁朝偉、劉嘉玲任香港金像獎頒獎嘉賓 十指緊扣放閃
下一則
FB留言