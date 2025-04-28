粉絲應援喊話「唱到100歲」 劉若英：交給五月天

劉若英「飛行日」巡演累積至64場，打破個人紀錄。（圖／相信音樂提供）

劉若英「飛行日」巡演累積至64場，在內蒙古呼和浩特打破個人紀錄，而上周山東煙台歌迷應援喊話「唱到100歲」，她雖然覺得唱歌很快樂，但要把這件事交給五月天 ，種種互動賦予出道30周年更多難忘意義。

她首次空降呼和浩特開唱，並以3場刷新紀錄榮登女歌手第一人，她說自己想以音樂療癒每一個人，因為演唱會可以讓人暫時忘掉一些煩惱。她此行提早造訪，在當地看了許多壯麗的美景，吃了很多好吃的羊肉，充滿電力帶來「後來」、「成全」等金曲，並且為了呼和浩特的粉絲獻唱「站在高崗上」，讓全場觀眾情緒無比沸騰。

上周她在煙台開唱，歌迷舉起應援手幅「演員到導演，新人到天后，出道30年，繼續唱到100歲」，她看到笑回：「我對於可以一直唱歌很快樂，對於唱到100歲這種事情就交給五月天就好了。」

她也好奇若是100歲時坐在輪椅上唱歌，大家還會來嗎，台下歌迷大喊會，還有人點了「粉絲」一曲告白：「因為我們都是你最忠實的粉絲，會陪你一路走下去。」讓她很是感動。