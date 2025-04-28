林志玲紐約遇安海瑟薇 私下開心示愛：永遠的甜心

林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（取材自微博）

林志玲 日前在紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，引發網路狂讚她們的盛世美顏。她形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，說對方的電影讓她看哭了好幾次。日前志玲姊姊與瑞士男星文森·培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎，志玲姊姊的青春駐顏又成話題，她特別公開5大保養祕訣。對於復出拍戲，她也因為「孩子的成長太快了」，暫時無法開拍。

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，她說：「安海瑟薇是好萊塢 甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括「穿著Prada的惡魔」、「珍愛來臨」、「新娘大作戰」、「真愛挑日子」都喜歡，「悲慘世界」看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的「關於你的想法」，我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

林志玲和安海瑟薇私下小聊了一段，林志玲分享其一：「我說我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶。」林志玲接著說：「是的，we all love you。」

無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，志玲姊姊凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣，包括堅持運動、飲食均衡營養、保持正向的好心情、早睡早起，以及多花些時間關注自己。

林志玲此次的頒獎搭檔文森·培瑞茲曾演出「瑪歌皇后」及「印度 支那」等經典作。再次站上電影頒獎舞台，是否激起戲劇表演癮？她說：「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」現階段除了長時間拍攝的影視作品，其它演藝計畫她則是樂意嘗試。

就算暫時不拍戲，但志玲姊姊依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展！希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱！」