我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

林志玲紐約遇安海瑟薇 私下開心示愛：永遠的甜心

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（取材自微博）
林志玲化身真人版「珍珠美人魚」。（取材自微博）

林志玲日前在紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，引發網路狂讚她們的盛世美顏。她形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，說對方的電影讓她看哭了好幾次。日前志玲姊姊與瑞士男星文森·培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎，志玲姊姊的青春駐顏又成話題，她特別公開5大保養祕訣。對於復出拍戲，她也因為「孩子的成長太快了」，暫時無法開拍。

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，她說：「安海瑟薇是好萊塢甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括「穿著Prada的惡魔」、「珍愛來臨」、「新娘大作戰」、「真愛挑日子」都喜歡，「悲慘世界」看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的「關於你的想法」，我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

林志玲和安海瑟薇私下小聊了一段，林志玲分享其一：「我說我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶。」林志玲接著說：「是的，we all love you。」

無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，志玲姊姊凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣，包括堅持運動、飲食均衡營養、保持正向的好心情、早睡早起，以及多花些時間關注自己。

林志玲此次的頒獎搭檔文森·培瑞茲曾演出「瑪歌皇后」及「印度支那」等經典作。再次站上電影頒獎舞台，是否激起戲劇表演癮？她說：「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」現階段除了長時間拍攝的影視作品，其它演藝計畫她則是樂意嘗試。

就算暫時不拍戲，但志玲姊姊依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展！希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱！」

林志玲 印度 好萊塢

上一則

徐克、施南生獲香港金像獎終身成就獎 離婚11年罕同框

下一則

吳亦凡入監4年爆逃稅新案 網：坐不完的牢

延伸閱讀

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃
林志玲化身人間「珍珠美人魚」發亮逆齡不藏私曝5大秘訣

林志玲化身人間「珍珠美人魚」發亮逆齡不藏私曝5大秘訣
吃貨／全美最佳15餐廳 紐約占3席

吃貨／全美最佳15餐廳 紐約占3席
同框小18歲楊紫 50歲林志玲不顯老

同框小18歲楊紫 50歲林志玲不顯老

熱門新聞

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現