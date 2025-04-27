挺過30次放療 鄭進一重回舞台親傳「抗癌秘訣」

鄭進一日前到台東開唱。(圖／台東縣政府社會處提供)

69歲的台灣歌手鄭進一日前自曝罹患膀胱癌二期，經過6次化療和30次放療抗癌成功，他重回工作崗位，參與「超級冰冰Show」錄影，神采奕奕地與陳明真合唱，還能跟白冰冰鬥嘴鼓，日前他還跑去台東演唱，分享抗癌心法就是「保持開心」。

鄭進一在台東演出選唱「故鄉」、「家後」、「胭脂馬拄到關老爺」等夯曲，全場長輩開口大聲唱，他分享大病後的心境，「我們這種爺爺、奶奶年紀的人就是要保持快樂的心情，樂活人生就是時時歌唱，活在當下」。

同場還有羅時豐，他最近也不好過，與侄子張敏慎鬧翻，拆夥後雙雙重起爐灶再開YT頻道；兒子羅森宇則捲入社會案件，被依傷害罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元台幣。不過羅時豐被台東長輩歌迷喊「弟弟」，他樂得邊唱金曲「歡喜來恰恰」邊跳恰恰。

有「師奶殺手」稱號的許富凱也是演出嘉賓之一，他帶來陳美鳳「繁華攏是夢」、鄧麗君「我只在乎你」、張清芳 「無人熟識」，超有長輩緣的他，惹來許多長輩要和他合照還有「愛的抱抱」。