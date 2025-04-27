我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

挺過30次放療 鄭進一重回舞台親傳「抗癌秘訣」

記者梅衍儂、李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭進一日前到台東開唱。(圖／台東縣政府社會處提供)
鄭進一日前到台東開唱。(圖／台東縣政府社會處提供)

69歲的台灣歌手鄭進一日前自曝罹患膀胱癌二期，經過6次化療和30次放療抗癌成功，他重回工作崗位，參與「超級冰冰Show」錄影，神采奕奕地與陳明真合唱，還能跟白冰冰鬥嘴鼓，日前他還跑去台東演唱，分享抗癌心法就是「保持開心」。

鄭進一在台東演出選唱「故鄉」、「家後」、「胭脂馬拄到關老爺」等夯曲，全場長輩開口大聲唱，他分享大病後的心境，「我們這種爺爺、奶奶年紀的人就是要保持快樂的心情，樂活人生就是時時歌唱，活在當下」。

同場還有羅時豐，他最近也不好過，與侄子張敏慎鬧翻，拆夥後雙雙重起爐灶再開YT頻道；兒子羅森宇則捲入社會案件，被依傷害罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元台幣。不過羅時豐被台東長輩歌迷喊「弟弟」，他樂得邊唱金曲「歡喜來恰恰」邊跳恰恰。

有「師奶殺手」稱號的許富凱也是演出嘉賓之一，他帶來陳美鳳「繁華攏是夢」、鄧麗君「我只在乎你」、張清芳「無人熟識」，超有長輩緣的他，惹來許多長輩要和他合照還有「愛的抱抱」。

李千娜則帶來「查某囡仔」和「心花開」，她表示：「每位偉大的女性背後都有很豐富、動人的故事，希望透過這兩首歌，獻給每一位可愛的查某囡仔。」南方二重唱一連唱「風吹風吹」、「秋蟬」、「動不動就說愛我」、「海裡來的沙」，兩人感動地表示：「很開心回到台東，永遠的淨土，總是得到最原始的平靜，謝謝台東！」

羅時豐最近家中煩心事多，但仍努力演唱。(圖／台東縣政府社會處提供)
羅時豐最近家中煩心事多，但仍努力演唱。(圖／台東縣政府社會處提供)

張清芳

上一則

不只木村拓哉…工藤靜香也被台灣鳳梨酥攻陷 直喊幸福

下一則

受傷還出席活動 吳京勉新人：以超越我為目標

延伸閱讀

59歲歌手張咪三度罹癌 「切一半舌頭」喊崩潰

59歲歌手張咪三度罹癌 「切一半舌頭」喊崩潰
台核安會主委陳明真：10年後再非核 可減輕供電壓力

台核安會主委陳明真：10年後再非核 可減輕供電壓力
59歲女星3度罹癌 「切一半舌頭」搶命 崩潰：比死難受

59歲女星3度罹癌 「切一半舌頭」搶命 崩潰：比死難受
1水果藏超強抗癌力 研究：能預防6癌症 這種吃法效果更好

1水果藏超強抗癌力 研究：能預防6癌症 這種吃法效果更好

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌