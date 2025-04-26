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鄭宜農出新專輯談人生缺憾 揭昔日遭霸凌傷痛

記者梅衍儂／綜合報導
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鄭宜農發行台語專輯「圓缺」。（記者梅衍儂／攝影）
鄭宜農發行台語專輯「圓缺」。（記者梅衍儂／攝影）

台灣創作女歌手鄭宜農開公司獨立發片，新歌「真罕得想起來」是她國中遭霸凌的親身經歷，回憶上廁所時會有水從頭上淋下，她怕到憋尿一整天不敢上廁所，或是趁沒人時才敢去。

鄭宜農3年前「水逆」獲得金曲獎最佳台語專輯、最佳台語女歌手雙料肯定，她再次站上台語戰場，舉辦媒體見面會宣傳台語新專輯「圓缺」，她砸下千萬預算、耗時1年寫歌，「想要用台語講的事情還沒講完，上一張在講人的溝通，這張是人的溝通裡，有人世間各式各樣的缺憾」。

「真罕得想起來」是她挖掘自己傷痛的作品，「大家在成長過程中或多或少經歷了某種程度的暴力、不尊重，這主題在我心裡面存很久」。鄭宜農透露：「我國一經歷了一些事，像是上廁所的時候會有水淋下來、桌子被推倒，學校就像是小型社會，我也不知道自己做了什麼事會被霸凌。」

她沒跟老師、家長講，一直默默承受，甚至不敢上廁所，或確定廁所沒人再去；到了國二，學校的大姐大把她叫過去，宣告「鄭宜農是我罩的」，她才中止被霸凌的命運，不過這個陰影一路纏著她，「我剛進音樂圈大家都覺得我超怪，會一個人一整天在唱片行不講話」，她社交關係一度受影響，好在後來慢慢走出來，「我現在的經紀人就是當時唱片行的店員，她說我小時候是啞巴」。

新專輯投入千萬，她說是兩棟房子的頭期款，為何如此義無反顧，她說：「這是我開公司以來第一張正式的專輯，會有種『我要讓大家覺得這個公司開得很值得』、『這個人獨立出來很值得』。」

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