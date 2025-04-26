被性剝削影片內幕嚇到 張榕容哽咽：別亂傳照片

張榕容很在意小孩的教育問題。（記者趙大智／攝影）

台灣演員張榕容擔任家扶中心愛心大使，聽聞半數兒少不懂維護隱私的恐怖下場、性剝削影片的由來時嚇呆，真性情的她激動到哽咽，先是脫稿發言：「原來我曝露在那麼多危險以內。」並提醒大家：「不要亂傳你的照片給別人。」

黃子佼 一審因持有2259部性影像，被判8個月，現在上訴二審，檢方又查出586部性影像，多為國小女童擺M字腿露出隱私部位畫面，加總超過2800部，不少人好奇，這些女童究竟是如何拍攝性影像流出。

心理師指出，許多孩子會交「數位男友」，因家裡管得嚴無法出門約會，卻透過網路電愛甚至分享私密畫面，覺得對方是男友「這是愛沒關係」，最後陷入被威脅外流的可悲處境。

張榕容和歌手老公紀佳松結婚12年，育有12歲女兒，她坦言：「我跟孩子一樣都不知道很多事，真的上了一堂課！」最讓她驚嚇的是「原來照片刪掉會繼續儲存」，雖然跟老公紀佳松會連動女兒的社群，也使用兒童不宜模式，但仍會顧及孩子隱私，不會時時去看。

影劇平台CATCHPLAY與公視合資出品的「我們與惡的距離2」，據悉首播已從5月延至6月初，但昨記者會上集團執行長楊麗貞僅透露該劇確定第2季問世。由於黃子佼妻子孟耿如劇中是關鍵客串角色，網友認為該劇獲政府補助5040萬，劇組竟然忍讓製作公司大慕影藝旗下藝人孟耿如客串，抵制、拒看聲浪不斷。

是否擔心負面聲浪影響作品？楊麗貞坦言都有關注所有回應，但平台的角度不太一樣：「『與惡』系列是台灣指標性的作品，我們當然希望大家看到，初衷也是希望讓大家看完後，可以創造理性對話的空間。」會擔心因「與惡2」讓CATCHPLAY+平台遭到抵制？楊麗貞說：「我們相信會有理性的消費者！」