吃一餐台幣2千元 季芹一家遊美驚呼物價「好貴好貴」

季芹與老公王仁甫、女兒樂樂一家三口來美國旅遊。（取材自Instagram）

台灣藝人季芹近日與老公王仁甫、女兒樂樂一家三口來美國旅遊，她在社群平台透露這趟旅遊的所見所聞，更驚爆當地物價高得嚇人，直呼：「真的好貴好貴」。

噓！星聞報導，季芹在臉書發文透露，美國當地不僅物價高，就連搭乘交通工具費用也相當貴，「我們搭公車每人單程要台幣132元」，她解釋這是當地最便宜、方便的交通方式。此外，她也公開用餐的花費，表示隨便吃個速食，一家三口一餐就得花近台幣兩千元，「連想買瓶礦泉水價格都讓人驚呆！」

她還開玩笑說，在商場看到裝飾用的瀑布流水，「都想叫老公跳進去洗澡了」發文一出，引發不少網友共鳴，紛紛指出當地物價高的問題。

據悉，季芹和王仁甫結婚19年，她曾在專訪中驚吐，「金錢觀大不同，一度鬧到要離婚，他賣了3部跑車補錢坑」。

季芹坦言和王仁甫金錢觀完全不同，老公是有100花150，她則是保守存錢，賺100要存90的人，「所以我其實很痛苦，但生活過得下去也就沒關係，可是後來要開民宿，全部都是大筆開銷，每天起床就要我去匯100萬，我又不是印鈔機，那時候就覺得壓力超大」。

不過，季芹還是很疼王仁甫，他最多曾同時擁有4部超跑 ，季芹又氣又笑說：「他都說是朋友借他，但其實都是他的跑車，至於價格應該都是少報很多。」