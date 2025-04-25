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喊秦漢「爸爸」、霍建華「老公」 謝盈萱心虛：「合理嗎？」

記者趙大智／綜合報導
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「忘了我記得」編導劉若英大方告白秦漢「是我心中的帥氣男神」。(圖／Netflix提供)
「忘了我記得」編導劉若英大方告白秦漢「是我心中的帥氣男神」。(圖／Netflix提供)

Netflix戲劇「忘了我記得」編導劉若英爆料，演員謝盈萱得知劇組找霍建華演她老公時大緊張，謝盈萱受訪時也指著自己心虛自嘲：「如果你找的兩位男生（秦漢、霍建華）都這麼帥，那女主角這樣合理嗎？」其實她跟霍建華同為45歲，看來的確有點姐弟戀感，卻也符合角色設定，一滄桑一優渥。

「忘了我記得」由謝盈萱搭秦漢、霍建華演出，幕後花絮「超強卡司篇」今曝光，劉若英分享選角幕後趣事，她大方告白：「秦漢大哥一直是我心中的帥氣男神，他太有趣了，我覺得他就是我的樂爸。」也盛讚謝盈萱魅力十足，「我真的很幸運能夠找到謝盈萱。」

秦漢在劇中飾演謝盈萱的父親「程光齊」，他大讚謝盈萱非常認真：「她真的很努力想把角色演好。真的，我不是拍你馬屁啊！」引來謝盈萱笑回：「你怎麼知道我在想什麼！」她也回敬一記真誠誇讚：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」秦漢則一臉困惑笑問：「我怎樣？你看到我就想哭是什麼意思啊？」兩人妙語如珠，笑聲不斷，展現戲裡戲外都像真正父女般的默契。

劇中秦漢所飾演的父親童心未泯、行為跳Tone，被謝盈萱戲稱是「外星人老爸」，她笑說：「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」更形容秦漢「可愛的不得了」，拍完戲之後，整個劇組的人都愛上他了。

秦漢也坦言自己對UFO十分感興趣，與角色「程光齊」如出一轍，兩人受訪時被要求展現「開心的樣子」，秦漢突然大喊「開心」，嚇得謝盈萱笑說：「神經！我被嚇到！」秦漢則俏皮回擊：「傻瓜！」互動笑料百出。

而和謝盈萱飾演夫妻的霍建華，直呼這次非常榮幸受到編導劉若英的邀請，他在花絮中與謝盈萱對戲互動自然、歡笑滿滿，霍建華還俏皮地偷在謝盈萱頭上比YEAH，並表示：「奶茶導演一直是我們都很欣賞的，不管是演員、歌手、導演，我覺得非常榮幸，也很開心，然後又可以跟盈萱一起合作，對我來講是一個滿新的嘗試。」

謝盈萱（左）劇中老公是霍建華，兩人其實同年。(圖／Netflix提供)
謝盈萱（左）劇中老公是霍建華，兩人其實同年。(圖／Netflix提供)

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