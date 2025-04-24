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邀張鈞甯探酒窖 修杰楷曝藉酒精麻痺往事

記者趙大智／綜合報導
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張鈞甯（右）和修杰楷昔日曾為同門。（圖／修TIME提供）
張鈞甯（右）和修杰楷昔日曾為同門。（圖／修TIME提供）

修杰楷2003年入行拍「名揚四海」，曾跟張鈞甯同門多年。最近修杰楷推出YT節目「修TIME」，邀張鈞甯擔任第2集來賓，還邀她踏進私藏酒酒窖作客，連老婆賈靜雯都不知道這個神秘空間。老朋友相見聊得較深，修杰楷分享低潮時非常憤世忌俗，曾經藉由酒精麻痺自己，也對身旁的人沒有耐心。

修杰楷提到身為演員的一些辛苦之處，抖出演藝圈殘酷的地方是即便努力也不一定有機會，毫無自我肯定的狀態令他非常憤怒，也想過離開這行業，但隨著長大漸漸想通，用心對待每一份工作，總有一天會被看見，才讓他調適好心態，繼續演員之路。

修杰楷分享自己最早是用女兒的出生年份開始收藏，非常疼愛女兒們的他即便出生年份是超級年份，非常稀有，但看到都一定會買，完全是女兒傻瓜無誤。而滿滿的酒窖裡大約有200瓶紅酒，不斷的開箱讓他倆表示：「好像在尋寶！」其中修杰楷只清楚一瓶紅酒的價格，是收藏了自己出生年份的酒，價格到了6位數，二話不說也馬上收購，非常有紀念意義。

他倆也開啟簡單料理挑戰，限時到超商，在預算內買到搭配組合的下酒菜，出發前修杰楷像極了擔心小孩要獨自出門父親，不斷對張鈞甯叮嚀注意事項等等，出發後修杰楷也不斷的來回走動碎念，忍不住前往察看張鈞甯的狀況。張鈞甯信心滿滿的在短短預算內完成3道下酒料理，用心程度讓修杰楷佩服，反觀修杰楷則是靠著各種品項組合蹦出新滋味，兩人邊小酌邊享用邊聊天，非常滿足。

如此愜意的錄影內容讓張鈞甯發出豪語，只要節目遇到藝人斷層時絕對力挺，非常有義氣的發言讓修杰楷眼睛發亮，但也生氣表示：「什麼沒有藝人要來，好好講話。」

中間發生小插曲，在訪談中修杰楷停下主持，盯著鏡頭外的cue詞看了好一段時間，自己也心虛笑了出來，讓製作單位不禁表示：「以後我們乾脆直接用講的好了，你會不會主持啊！」修杰楷也哭喊：「我不會主持！只是個演員！」逗趣的互動也看出修杰楷和工作團隊的好感情。

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