蘇慧倫新歌觸動人心 坦言還不習慣生離死別

蘇慧倫前進日本拍MV。(圖／相信音樂提供)

台灣女歌手蘇慧倫即將展開巡演，新歌「行前準備」以輕緩音符，含蓄字詞訴說生死議題，更推出珍愛版、完整版兩支MV，她說被副歌「Ready for Sunshine Ready for Goodbye」深深觸動內心，因為不論如何做好準備，似乎永遠無法習慣生離死別。

她曾經歷親人的離去，以及分手傷痛，「感受到生命的無常與變動，或者我們看見每一次世界上其他的生離死別，也都會提醒我們要珍惜當下」。談及人生觀，她自認沒有那麼悲觀，會試著讓自己放鬆一點，也讓自己有空間去看待每件事情，不想鎖在某個想法或某個觀念當中。

「行前準備」珍愛版MV集結了歌迷給愛人、給同學、給毛小孩再見的感人故事，不只感動網友，蘇慧倫看了也很有感觸，她說：「看見許多朋友願意在特別版MV裡面，分享了與親人、愛人、寵物 的情感和表達。很謝謝你們給出了這麼私密而真實的感受，我們都有彼此陪伴。」

而她除了參與部分作詞，希望讓難解的人生議題擁有更多溫暖面向，另跟團隊前進日本 拍攝完整版MV，選擇具有年代感的日式民宿取景，沿途的柿子樹和房內的火爐、庭院，都讓蘇慧倫和工作人員看得目不轉睛。