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裹3層雨衣騎單車 崔浩然為戲15天瘦9公斤

記者趙大智／綜合報導
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崔浩然一頭白髮很搶眼。(圖／崔浩然提供)
崔浩然一頭白髮很搶眼。(圖／崔浩然提供)

71歲台灣資深演員崔浩然，兩年多前加入電影「角頭—鬥陣欸」，當時他在三個月內速瘦七公斤，白髮飄飄酷扮南霸天海董。如今電影8月將上映，他一個半月前突然接到補鏡頭通知，為了連戲，原本已經82公斤的他，竟在15天內瘦九公斤，秉持著就那一句話：「演員保持身材是責任也是義務。」

崔浩然2019年演完民視八點檔「多情城市」後，就淡出幕前，雖然嘴上嚷著退休，但好的角色上門，依舊全力以赴。他的頭髮多年前開始全白，老婆建議他不必再染，加入「角頭宇宙」時的條件就是維持白髮，並講國語，只在關鍵時刻講幾句台語。

在「角頭—鬥陣欸」，崔浩然扮的南霸天海董，將於「勇桑」蔡振南、「貴董」高捷、「哈達」太保、「喜爺」喜翔、「KO桑」龍天翔展開鬥爭，黃鐙輝則是海董二把手。崔浩然說，兩年多前拍完後，他反正是退休心態，心寬自然體胖，這回突然接到「加戲」徵召，而且還是「同一場戲」，為避免砸了角頭招牌，再度展開火速瘦身計畫。

除了飲控和游泳，崔浩然重拾騎腳踏車兩小時衝刺的運動，每天凌晨三點多摸黑出門，穿上三層雨衣包裹身體，沿著基隆河騎往淡水，來回噴汗約兩小時，享受絕對的寧靜和孤獨。而過去認識的運動伙伴，都親眼目睹他的拚勁，鼓掌叫好，大喊「歡迎回來」，給了強心針。

只是過程小有波折，原來崔浩然前兩天只吃水果搭優格，騎到差點虛脫腿軟，第三天趕緊補充蛋白質和優質碳水，才一路撐下去。律己甚嚴的他說：「現在就是73公斤，離目標70還差三公斤。」

速瘦不擔心臉會掉嗎？他很有自信：「你不是看到我的照片和海報嗎。」當年在民視經常在鏡頭前談情說愛，那時常董陳剛信以台語提醒「男人不要動臉」，意指不要醫美，他聽進去了，現在也慶幸沒往臉上動手腳。

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