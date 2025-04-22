王祖賢坐鎮加拿大艾灸館 沒預約拒絕入內

王祖賢親自在艾灸館門口迎接客人。(取材自小紅書)

王祖賢退出演藝圈20年，並且定居在加拿大 ，這幾年潛修佛法的他，常會被網友目擊到她出現在當地的佛寺，日前她在社群公開宣傳開了艾灸館，許多粉絲都親自去探店。

近來有網友分享前往王祖賢艾灸館的心得，有網友剛好到加拿大旅遊想去一探究竟，但因為沒有預約無法入內，不過王祖賢依舊親切地親自出來迎客，還抱著毛孩和粉絲打招呼，還開心和粉絲拍照、錄影片，絲毫沒有架子。

王祖賢從頭到尾都戴著口罩，因為她的艾灸館生意極好，預約客人幾乎全滿，沒有預約基本上是無法入內，更多人看到她真的在裡面，幾乎是驚喜到說不出話，看到偶像過得自在快樂，比什麼都滿足。

王祖賢的艾灸館每周營業六天，周日公休，從上午10時開到晚上6時，價格為每小時120加幣（約83.4美元），王祖賢的生意非常好，她已經沒時間直播。

王祖賢坦言離開螢光幕後，艾灸是她最想做的一個事業，「人說放過自己，就是能夠自在和解脫」，深深覺得艾灸會陪伴她到終老，於是決定開設灸覺養生會館，「感恩給我姻緣，能讓我為你健康服務」。

王祖賢過去是影視圈玉女代名詞，過去曾拍紅「倩女幽魂」、「摩登如來神掌」等無數賣座電影，而因為她篤信佛教，在2004年演出電影「美麗上海」後，宣布息影，並移居至加拿大生活，2019年以法名「行覺居士」皈依佛門、帶髮修行，但一舉一動仍是焦點。