目睹摯友飲彈亡 吳念軒崩潰嘶吼…感慨生命脆弱

吳念軒主演「星空下的黑潮島嶼」。(圖／Hami Video提供)

吳念軒主演客家電視最新劇集「星空下的黑潮島嶼」，該劇改編自白色恐怖時期一群被關在綠島的醫師政治受難者的故事，劇中他飾演17歲的農家子弟「邱永貴」，目睹救命恩人「陳學文」（黃奇斌飾）飲彈輕生，吳念軒崩潰嘶吼大哭的一幕，令人動容。

「星空下的黑潮島嶼」描繪在絕境中不放棄希望的勇氣故事，全劇瀰漫絕望與死亡氛圍。提到親眼目睹好友輕生場面，吳念軒說，黃奇斌拍戲專注、情緒重，對方走戲時，吳念軒沒多看，因此畫面呈現就是他當下的第一反應，「這部戲從前置作業到正式拍攝，我們相處時間很長，看到朋友選擇這樣方式離開，很衝擊、很難過也很悲痛」，雖說是戲，但仍有些不理解，他說大學時期，有名同學在開學沒幾天後就再也沒來上課，雖然和對方沒有太大交集，但無論親疏遠近，總有同窗情誼，也會感慨生命脆弱，更覺得要珍惜當下擁有的一切。

戲裡的「阿貴」17歲被抓到綠島新生訓導處，監獄裡從不缺霸凌，吳念軒坦言國中時期曾在上課時，遭後方同學「一直拿桌墊丟我的頭」，他原不想理會，同學愈演愈烈，老師也無視，他火大拿硬的寶特瓶往後丟直接砸破教室玻璃，「其實那時留下很大創傷，後來我就轉學了。」說起當年事，「現在回想，他們應該是覺得好玩吧，但的確造成陰影，高中時期我超乖，就是個乖乖牌。」

劇中，吳念軒在前往綠島的海上被士兵一槍擊 中小腿，為詮釋腿傷，他特別在劇組安排下詢問曾受過槍傷的人，「小腿受傷」如同綁一塊石頭在腿上走路，為讓自己習慣別人的眼光、習慣腿傷狀態，他長達四個月散步逛街都裝「跛腳」，因被子彈卡肉的特殊化妝太特別，戲殺青後他還帶「假皮」回家做紀念，「挖出來的子彈沒有帶回家，有看戲應該知道，子彈拿去做收音機了」。