外傳胡瓜大手筆送車 宋羽葤：流言導致工作中斷

宋羽葤曾到大陸發展3年，直到爆發疫情才返台。（圖／沐陽文化授權提供）

台灣女藝人宋羽葤出道12年，她在三立「天之驕女」中穿比基尼露出豐滿上圍，引起網友瘋狂討論，進而打開知名度，轉戰綜藝後，她接連和胡瓜、吳宗憲兩位大哥爆出緋聞，甚至還傳出胡瓜大手筆送她車，她坦言爸爸其實留給她一筆可觀的遺產，加上她在演藝圈打拚多年，車子她靠自己就買得起，她反而因為和胡瓜的新聞導致工作中斷。

宋羽葤因為童年被爸爸家暴，15歲便開始打工賺錢，她從小就喜歡聲音表演，但爸爸不贊成，她存到錢便從屏東北上當臨演，後來到大陸發展3年，收入終於穩定，未料遇上疫情 ，她只能回台灣重新開始：「我等於又打回原形，後來試鏡試上了三立八點檔，但也在這時候，我爸病逝了。」爸爸雖然反對她走演藝圈，但其實仍以她為榮，最讓她驚訝的是爸爸身後留給她的遺產，她小時候一直以為家裡很窮，爸爸過世後才知道他真實的財務狀況，「爸爸把錢拿去投資股票，我接手的時候大概有5、600萬，但過了3年，就漲了4倍，因為爸爸是電子業，所以他滿了解的」。

對於和胡瓜、吳宗憲兩位大哥的真實關係，她說當時因為出寫真，上了很多節目通告：「我先上瓜哥的『綜藝大集合』，他覺得我不錯，推薦我去當『最強綜藝秀』班底，但我當時約在三立，卻可以去民視節目當班底，就有一些雜音出來。」而吳宗憲是因為她上「綜藝大熱門」，覺得她反應很機靈，親口邀約她來代班「小明星大跟班」，「所以我又被傳，說這女生是從哪裡冒出來，為什麼可以代班？流言蜚語又跟來了」。

大哥的賞識沒有為她帶來更多機會，反而讓她面臨危機：「『最強綜藝秀』和『小明星大跟班』結束後，我的工作突然斷掉了，我不知發生什麼事，我只知道我走進休息室，大家都用很奇怪的眼神看著我。」原來她被爆和胡瓜過從甚密，工作也受影響，於是她選擇自己開公司，接案做行銷，「收入還不錯，比單純做演藝圈好」，後來接下「雪歌有約」，就有爆料傳出小優不滿她靠關係搶走主持棒，她稱知道誰是爆料黑手，而她也接手成為節目製作人，盼有心人士別再對外放話。