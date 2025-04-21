我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

外傳胡瓜大手筆送車 宋羽葤：流言導致工作中斷

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋羽葤曾到大陸發展3年，直到爆發疫情才返台。（圖／沐陽文化授權提供）
宋羽葤曾到大陸發展3年，直到爆發疫情才返台。（圖／沐陽文化授權提供）

台灣女藝人宋羽葤出道12年，她在三立「天之驕女」中穿比基尼露出豐滿上圍，引起網友瘋狂討論，進而打開知名度，轉戰綜藝後，她接連和胡瓜、吳宗憲兩位大哥爆出緋聞，甚至還傳出胡瓜大手筆送她車，她坦言爸爸其實留給她一筆可觀的遺產，加上她在演藝圈打拚多年，車子她靠自己就買得起，她反而因為和胡瓜的新聞導致工作中斷。

宋羽葤因為童年被爸爸家暴，15歲便開始打工賺錢，她從小就喜歡聲音表演，但爸爸不贊成，她存到錢便從屏東北上當臨演，後來到大陸發展3年，收入終於穩定，未料遇上疫情，她只能回台灣重新開始：「我等於又打回原形，後來試鏡試上了三立八點檔，但也在這時候，我爸病逝了。」爸爸雖然反對她走演藝圈，但其實仍以她為榮，最讓她驚訝的是爸爸身後留給她的遺產，她小時候一直以為家裡很窮，爸爸過世後才知道他真實的財務狀況，「爸爸把錢拿去投資股票，我接手的時候大概有5、600萬，但過了3年，就漲了4倍，因為爸爸是電子業，所以他滿了解的」。

對於和胡瓜、吳宗憲兩位大哥的真實關係，她說當時因為出寫真，上了很多節目通告：「我先上瓜哥的『綜藝大集合』，他覺得我不錯，推薦我去當『最強綜藝秀』班底，但我當時約在三立，卻可以去民視節目當班底，就有一些雜音出來。」而吳宗憲是因為她上「綜藝大熱門」，覺得她反應很機靈，親口邀約她來代班「小明星大跟班」，「所以我又被傳，說這女生是從哪裡冒出來，為什麼可以代班？流言蜚語又跟來了」。

大哥的賞識沒有為她帶來更多機會，反而讓她面臨危機：「『最強綜藝秀』和『小明星大跟班』結束後，我的工作突然斷掉了，我不知發生什麼事，我只知道我走進休息室，大家都用很奇怪的眼神看著我。」原來她被爆和胡瓜過從甚密，工作也受影響，於是她選擇自己開公司，接案做行銷，「收入還不錯，比單純做演藝圈好」，後來接下「雪歌有約」，就有爆料傳出小優不滿她靠關係搶走主持棒，她稱知道誰是爆料黑手，而她也接手成為節目製作人，盼有心人士別再對外放話。

疫情

上一則

鹿晗、關曉彤傳分手4個月 中國狗仔爆料：真心瞬息萬變

下一則

巡演顧身材 畢書盡保證唱到星馬也「好看」

延伸閱讀

賴慧如婚禮 白冰冰、胡瓜、康康的「世紀破冰」

賴慧如婚禮 白冰冰、胡瓜、康康的「世紀破冰」
金鐘60視后 楊謹華、謝盈萱「影后」內戰

金鐘60視后 楊謹華、謝盈萱「影后」內戰
北一女教師區桂芝接受陸媒採訪 教部次長：言論自由

北一女教師區桂芝接受陸媒採訪 教部次長：言論自由
館長罵吳宗憲髒話 判賠款 還要在聯合新聞網刊客觀結果

館長罵吳宗憲髒話 判賠款 還要在聯合新聞網刊客觀結果

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

2025-04-14 22:45

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組