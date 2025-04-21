常忙到半夜… 連靜雯消失9年成直銷女王

連靜雯受邀到新加坡擔任分享嘉賓。（圖／楠軒工作室提供）

台灣演員連靜雯轉行直銷女王9年成功翻轉人生，日前她受邀前往新加坡 、馬來西亞擔任地區年會的重量級分享嘉賓。此次行程雖緊湊、幾乎無私人體驗時間，但她仍以滿滿熱情投入舞台，分享9年歷程的成長與蛻變。

消失8點檔多年，連靜雯坦言，「這一路走來，看著許多平凡的上班族、家庭主婦，很多寶媽連做個睫毛、買個小東西都要經過先生同意，或者省吃儉用，現在透過如新結合社群經營翻轉人生，居家也成創業，讓自己從手心向上變成手心向下的人，改變的不只是生活，更是生命的狀態。」

連靜雯分享轉行的心路歷程，外界以為明星較容易成功，「但其實，我比一般人還要承受更多的質疑與考驗。」提及做直銷過程中，有人靠近她只是為了拍張照，並非真正想了解產品，她曾為此猶豫掙扎，最終選擇放下身段，從零做起，「一個人拖著大包小包，坐高鐵、搭火車，一站一站去找夥伴、找客戶，常常忙到半夜。」

此次行程滿檔，連靜雯仍抓住零碎時光親身體驗當地文化與美食。她分享夜晚衝去品嘗道地肉骨茶與椰子水的經歷，「真的非常好吃，跟我以往吃過的肉骨茶都不一樣。椰子水清甜解膩，讓人念念不忘。」也嘗試米其林一星的海南雞飯，直呼：「我其實出國不愛吃高檔料理，更愛這種地道的人情味。」可惜行程緊湊，沒時間再去其他知名景點走走。