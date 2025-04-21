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巡演顧身材 畢書盡保證唱到星馬也「好看」

記者林士傑／綜合報導
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畢書盡演唱會一開始就感動到很想哭。（圖／索尼音樂提供）
畢書盡演唱會一開始就感動到很想哭。（圖／索尼音樂提供）

Bii畢書盡5年前閃婚當爸，抱持重新出發的心情，在北流舉辦「Bii WITH YOU」巡演，一開場就想哭，直至演唱到安可前最後一首歌「你給我的愛」，看見全場歌迷舉起應援手幅「我們永遠是你的避風港」，他再也受不了掉下男兒淚，氣氛溫馨動人。

他說為了這次的演唱會，傾盡全力天天練唱、練舞、健身，因為太長時間沒有舉行大型演唱會，「自己覺得為了這一場演出，比以前任何時候多努力100倍，因為大家很久沒看我的演唱會，要讓大家看到全新的畢書盡。」

除了帶來數首金曲，他也大秀電吉他，興奮直呼「我很喜歡這一段，希望大家也能很享受」，但自我要求嚴格的他認為舞蹈和演唱還可以更好，「這次的團隊和樂手老師都很棒，希望能維持住這個團隊，自己一定要再進步」。

畢書盡會後大讚歌迷回應相當熱情，一再傳遞到自己內心，在台上只能努力壓抑感動的情緒，以免影響演出。另外，他宣布巡演接著將移師馬來西亞、新加坡登場，會跟團隊適度調整歌單，有望加入即將發行的新歌，而胸肌、腹肌則會一路保持精實曲線，請星馬歌迷放心，「一定也會有『好看』的內容」。

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