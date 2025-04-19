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歐陽妮妮同框老公前緋聞女友陳妍希 曝兩人兒子同名

記者趙大智／綜合報導
張書豪（左起）同框導演林孝謙、老婆妮妮和陳妍希。（取材自Instagram）
張書豪（左起）同框導演林孝謙、老婆妮妮和陳妍希。（取材自Instagram）

台灣男演員張書豪日前分享探班大合照，與老婆歐陽妮妮、昔日緋聞女友陳妍希同框，導演林孝謙手上紙板寫著「陳妍希、張書豪來幫大家提振精神」，還順便幫張書豪澄清六年前跟陳妍希的緋聞，而歐陽妮妮在留言區則主動提到她跟陳妍希兩人的兒子撞名「睦辰」。

張書豪寫道：「缺一湊齊，大家都有了孩子，連要一起探班都好不容易，友誼長存！」所謂缺一，指的是當年林孝謙執導、在加拿大取景的「跟你老婆去旅行」。

當年由於張書豪下戲仍喊陳妍希「老婆」，加上傳出一碗湯麵情，兩人因緋聞連結。時隔六年，林孝謙回憶往事湧上心頭，「讓我忍不住想起在加拿大那個寒冷冬夜，妍希給全部劇組工作人員送熱湯麵。每個人都暖暖的，心也暖暖的，沒人是特殊的，全部都照顧到了。沒想到還讓妍希遭到不明攻擊受委屈，實在不好意思。很想抱抱她，沒想到現在真的抱到啦」。

張書豪（左）和陳妍希曾傳緋聞。（圖／好好看文創-滿滿額娛樂提供）
張書豪（左）和陳妍希曾傳緋聞。（圖／好好看文創-滿滿額娛樂提供）

林孝謙所言，正是倒帶澄清當年張書豪跟陳妍希緋聞，意指不只他收到那碗湯麵，劇組所有人都有。他也喊話想再合作一次，問大家「想好要拍什麼題材了嗎」？

歐陽妮妮馬上建議：「導演可以拍個小孩去旅行，而且除了小岳的大寶貝，我跟姐還有同名的小寶貝。」她口中的「姐」是陳妍希。原來今年1月妮妮跟張書豪兒子出生，取其名張睦辰喊小名「睦睦」，卻被發現撞名陳妍希與前夫陳曉兒子「陳睦辰」，將兩人關係又再連結一次。當時張書豪解釋，兒子的名字是算命師給的選項，岳父歐陽龍也很喜歡，而他只知陳妍希兒子叫「小星星」，真的是意外撞名。

陳妍希今年2月與陳曉雙雙宣布離婚，恢單後一舉一動都受矚目，前陣子還捲進介入伊能靜婚姻風波，煩不勝煩，見到老朋友讓她很開心，導演林孝謙也貼心澄清緋聞，她發文說「當年為了電影共同努力的大家終於再次見面，和朋友們的聚會特別開心」。

陳妍希 加拿大 陳曉

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