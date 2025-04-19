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被問宥勝想復出 林予晞：社會觀感明顯

記者趙大智／綜合報導
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林予晞表示，演員是有社會責任的。（記者趙大智／攝影）
林予晞表示，演員是有社會責任的。（記者趙大智／攝影）

台灣女演員林予晞2020年曾與男星宥勝合作「戒指流浪記」，日前她出席服飾品牌活動，被問宥勝時表示已斷聯，至於他曾想復出，她原本不太想聊：「沒有follow，但有follow他前輩回應，他們這樣說後我不用太贅述。」接著才說：「其實社會觀感很明顯了，演員跟公眾人物一樣，尤其演員，我們出來是給大家一個示範的。」

林予晞當天穿著貼身背心，露出美麗的直角肩和鎖骨，但她坦言本性滿害羞，平時連小背心都很少穿，最多在正式典禮穿小禮服，在戲劇「死了一個娛樂女記者之後」穿上曲線畢露的小洋裝則是演戲之必須。她承認很羨慕男孩子往往套一件上衣就可以出門，但自己如果要穿一件挖背禮服，就得開始思考內衣要穿哪件搭配，「其實希望能省下這些時間去衝刺，去做想做的事」。

時下年輕美眉正流行露小肚肚，但林予晞反應很妙：「露肚子會著涼耶，阿嬤都這樣說 。」她其實也喜歡不穿內衣的解放感，但仍會受到文化影響，即便當年在美國德州讀書仍偏保守。幾年前她跟温貞菱、鄭宜農曾到冰島，在荒野的呼喚下裸奔，被問當時有沒有拍影片記錄，笑斥：「不可能拍這種東西！你一定要全心感受這種自在感。」

宥勝 德州 冰島

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