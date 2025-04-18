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黃小琥被「業績」綁架 曾在台上唱到血崩

記者許晉榮／綜合報導
出道40多年，黃小琥依然熱愛舞台。(圖／大大娛樂提供)
出道40多年，黃小琥依然熱愛舞台。(圖／大大娛樂提供)

台灣歌手黃小琥日前才宣告舉辦演唱會，近日突加碼喊出在台中加場，對此，黃小琥說：「其實我本來是不想加，也不喜歡蹭熱度，我現在就是唱身體健康，雖勉為其難，但我還是熱愛舞台。」

出道40多年，是否曾有職業倦怠？黃小琥吐露心聲：「當然會啊！畢竟年紀到了一個程度，也不需要業績，從19歲開始，唱了40多年，約上萬場演出，但我還是喜歡唱歌，音樂是我的信仰，唱歌更是我的最愛。」

61歲的她，前幾年歷經感情巨變、經紀人求去及疫情侵襲，陷入低潮黑洞，如今似已走出陰霾。黃小琥不禁大喊：「琥琥 is back！」還感嘆道，「以前總是被業績綁架，綁了15到30年，但疫情過後就不想了，加上前經紀人離開，我現在沒有業績綁架，真的就是唱身體健康，但先申明我也不是財務自由」。

人生變得較豁達，黃小琥坦言與前幾年身體發出警訊有關，「最忙的時候剛好遇上更年期，當時我在拉斯維加斯演唱會，唱到一半竟出現血崩，但我不知道，是助理急喊『妳褲子後面得趕快墊』，殊不知已嚴重到墊不了，最後乾脆直接拿起風衣包起來完成工作」。

她坦言已進入更年期，談及現在心境：「我覺得也是有點輕忽那個狀況，因為更年期所以會腫，身體也會變化，所以我看到很多同行，沒時間休息又要跑很多地方，很心疼，現在想想，的確『沒那麼簡單』。」

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