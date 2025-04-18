廖峻3度中風 兒怒轟經紀人曝病情隱私

廖峻(左)3度中風，未料竟引發兒子廖錦德與經紀人的衝突。(本報資料照片)

72歲台灣資深藝人廖峻2017年、2018年底曾先後中風 ，為此淡出幕前，持續休養復健，日前接受本報系聯合報專訪時，才笑說「恢復不錯，只有走路不太方便」，不料近日被發現3度中風，經送醫急救做電腦斷層後，醫生判定腦溢血，且出血狀況持續，意識反覆不穩，醒了一下又昏迷，已送進加護病房。

廖峻經紀人小蔣表示，廖峻先前2度中風出血點在左腦，因此影響右半邊，這幾年持續復健，才恢復一部分，正開展YT事業之際，不料又3度中風，這次出血點在右。小蔣轉述醫師所說，接下來廖峻只要沒有腦水腫、出血點未擴散，情況就可以控制，也慶幸語言那塊未受影響，未來仍能開口說話。由於廖峻之後還有接了文化部活動、節目通告和代言，目前只能暫緩，希望大家能為他集氣。

廖峻因為在溪頭妖怪村穿著施公服亮相被讀者看見，7字頭高齡依舊想重出江湖，他受訪時笑說：「退休 也不知要幹嘛，我們不是享福的人，命格就是要做。」還跟朋友暢聊雄心壯志，誰也沒料到突然又倒下。他平時每天早上8點就會起床，但事發當日直到9點多都沒動靜，之後被發現癱軟在床上，除了意識不清，也有失禁現象。經紀人表示，廖峻平時血壓都很正常，藥也按時吃，也都固定回診。

廖峻倒臥在床之際，經紀人小蔣跟廖峻兒子廖錦德卻爆發衝突，廖錦德質疑父親病情、照片未經家屬同意之下流出，且拿走父親手機，為此他已經報警。小蔣則反控兒子不孝，第一時間不在現場，「我比他還像兒子，除了沒有把屎把尿」。小蔣也說廖峻的經紀約由他全權處理，肖像權也是，因為之後還有很多活動得取消，他必須說清楚講明白，直言廖峻是在意識清醒下同意照片曝光，沒有任何疑慮。

廖錦德接受訪問時說，因人在彰化拍戲，先請姊姊趕到醫院，自己再搭高鐵北上。事後他在IG發限動，直言當事人（廖峻）在意識模糊情況下點頭公布病情，不代表授權，質疑所謂經紀人應「發揮保護自己的藝人的責任」。