「人在紐約」集結張曼玉、張艾嘉、斯琴高娃 登2025台北電影節

集結張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆「人在紐約」（台譯：三個女人的故事）（Full Moon in New York）即將回歸大銀幕。（圖／台北電影節提供）

2025第27屆台北電影節18日公布首波片單，其中，由杜琪峯執導，任達華、林雪領銜主演的警匪電影經典「PTU」、拿下第一屆香港 電影金像獎最佳電影、最佳導演，被稱之為「十大華語片」的「父子情（4K修復版）」、集結兩位雙金影后張曼玉 與張艾嘉 的都會女性寫實之作「人在紐約」（台譯：三個女人的故事）都將以數位修復版本於台北電影節大銀幕重現。

杜琪峯執導的「PTU」被譽為香港警匪片的經典範本，由任達華、邵美琪、林雪與黃卓玲共同演出，故事聚焦一晚巡邏中警員失槍所引發的連鎖效應，將警界與黑幫之間的緊張對峙推至極限。憑藉極具壓迫感的敘事節奏與鮮明角色塑造，橫掃金像與金馬多項大獎，深受影迷推崇。

由杜琪峯執導的香港警匪片經典「PTU」即將大銀幕重現刺激場面。（圖／台北電影節提供）

香港新浪潮導演方育平的成名之作「父子情（4K修復版）」（Father and Son (4K Restored) ），以寫實筆觸呈現80年代香港基層家庭的矛盾與掙扎。聚焦於一名父親望子成龍的執念，與年輕一代追求夢想的價值衝突，深刻描繪親情間的期望與落差。該片不僅奪得首屆香港電影金像獎最佳電影與最佳導演，更被譽為最具影響力的作品之一。

由關錦鵬執導的「人在紐約」（Full Moon in New York），找來張曼玉、張艾嘉與斯琴高娃三大影后同台飆戲，描繪三位華人女性在異鄉紐約的交錯人生。透過不同背景的女性視角，展現對身份認同、文化差異與自我追尋的深層探問。該片榮獲金馬獎最佳劇情片及多項技術獎，風格細膩動人，被譽為女性題材電影中的經典之作。

國家電影及視聽文化中心最新修復的「美人圖」（Gorgeous），改編自王禎和同名小說，由曾操刀瓊瑤電影的張美君執導，講述農村青年小林在台北工作並為父親籌錢解困，卻因工作繁忙與生活矛盾，面臨能否按計畫解決家庭難題的考驗。該片運用台語與英語諧音，諷刺當時社會崇洋媚外的現象，並探討金錢、社會地位與人性的矛盾，反映出1980年代鄉土文學改編電影的商業化特徵。

國家電影及視聽文化中心最新修復的「美人圖」（Gorgeous）將在台北電影節世界首映。（圖／台北電影節提供）

日本動畫大師押井守首度執導的真人電影「紅眼鏡（4K修復版）」（The Red Spectacles (New 4K Restoration)），作品融合超現實科幻與新黑色風格，講述一名前特警成員在叛變後逃亡多年，為了履行與戰友的約定重返東京，卻發現城市早已面目全非，進而踏上一段介於現實與夢境之間的詭異旅程，該片被譽為押井守影像美學的開端之作。

另外，影像詩人帕拉贊諾夫七部經典也將全面回顧，被譽為「影史上的魔術師」的謝爾蓋．帕拉贊諾夫（Sergei Parajanov），以極富詩意的影像語言與非凡美學風格對抗蘇聯現實主義體制、經歷牢獄之災，進而創作出一系列令人驚嘆的藝術電影。今年透過選映其七部經典之作與一部紀錄片，全面回顧這位影壇詩人的創作生涯。

帕拉贊諾夫震撼國際影壇的「被遺忘祖先的影子」（Shadows of Forgotten Ancestors），透過魔幻寫實語彙描繪愛與仇恨交織的悲劇命運，挑戰傳統寫實敘事，確立其獨樹一幟的影像風格。「基輔壁畫」（Kyiv Frescoes）則將原為蘇聯宣傳片的素材，轉化為充滿舞台感與象徵意涵的視覺實驗，預示其美學語言的萌芽。「哈克柏蒙太奇」（Hakob Hovnatanyan）以碎拍與畫作細節致敬亞美尼亞畫家哈克柏，展現電影與繪畫語境的跨界對話。

曾獲「電影筆記」年度十大佳片，「石榴的顏色」（The Color of Pomegranates）取材自詩人薩亞諾瓦的生命軌跡，融合宗教符號、民俗圖騰與象徵主義，構築詩性影像的極致。「蘇拉姆城堡的傳說」（The Legend of Suram Fortress）為導演出獄後重返影壇之作，以華麗奔放的形式隱喻帝國崩解與自由渴望。

「阿拉伯紋萬花筒」（Arabesques on the Pirosmani Theme）延續對藝術家的凝視，細緻描繪尼科・皮羅斯馬尼（Niko Pirosmani）的孤絕靈魂與創作本質。最後長片之作「吟遊詩人」（Ashik Kerib）承襲民族傳統與詩意語法，向蘇聯導演安德烈・塔可夫斯基致敬，如一曲飄蕩於荒漠中的生命之歌。

全新紀錄片「帕拉贊諾夫印記」（The Lilac Wind of Paradjanov）則由帕拉贊諾夫的摯友阿里．哈姆拉耶夫（Ali Khamrayev）執導，透過訪談與影像拼貼，深情回顧這位影像詩人的藝術旅程與不朽精神。

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉。